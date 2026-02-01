Nvidia po rishikon investimin e madh në OpenAI

Plani i Nvidia-s për të investuar deri në rreth 92 miliardë euro në OpenAI – me qëllim që t’i ndihmojë asaj kompanie në trajnimin dhe nisjen e modeleve më të fundit të inteligjencës artificiale – është ndalur për momentin, pasi brenda gjigandit të çipave ka shfaqur dyshime rreth arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare, raportoi Wall Street Journal (WSJ).
Nvidia e njoftoi këtë plan në shtator, duke thënë se po shqyrtonte mundësinë e kësaj investimi në kuadër të një marrëveshjeje që do t’i siguronte krijuesit të ChatGPT kapital dhe qasjes në çipat e nevojshëm, të cilët janë thelbësorë për të mbajtur një pozicion udhëheqës në një mjedis gjithnjë e më konkurrues të inteligjencës artificiale.
Sipas WSJ, plani origjinal kurrë nuk është finalizuar, dhe tani të dy kompanitë po rishikojnë të ardhmen e partneritetit. Bisedimet e fundit përfshijnë mundësinë e një investimi direkt për aksione në vlerë dhjetëra miliarda euro, pjesë e raundit aktual të financimit të OpenAI-së.
Drejtori ekzekutiv i Nvidia-s, Jensen Huang, së fundmi ka shprehur privat për bashkëpunëtorët se plani fillestar i investimit prej rreth 92 miliardë euro ishte i paobligueshëm dhe nuk u mbyll në mënyrë formale.
Ai gjithashtu kritikoi mungesën e disiplinës në menaxhimin e OpenAI-së dhe shprehu shqetësime për konkurrencën në rritje nga kompani të tjera si Google dhe startup-i Anthropic.
Ndërkohë, kompani të mëdha teknologjike dhe investitorë të tjerë, përfshirë SoftBank dhe Amazon, po konkurrojnë për partneritete me OpenAI-në, e cila po tenton të tërheqë deri në rreth 92 miliardë euro kapital të ri, gjë që do ta çonte vlerësimin e kompanisë në rreth 764 miliardë euro.