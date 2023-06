OBI do të mbajë takim të jashtëzakonshëm për masat kundër sulmit ndaj Kuranit

Organizata e Bashkëpunimit Islam (OBI) më 2 korrik do të mbajë takim të jashtëzakonshëm në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite për të diskutuar djegien e Kuranit në Suedi, raporton Anadolu.

Sipas informacioneve të siguruara nga burimet diplomatike, në takimin e OBI-t të planifikuar më 2 korrik do të diskutohen masat kundër sulmit ndaj Kuranit të kryer më 28 qershor në kryeqytetin e Suedisë, Stockholm.

Takimi i jashtëzakonshëm i Komitetit Ekzekutiv me pjesëmarrje të hapur në të cilin mund të marrin pjesë përfaqësuesit e përhershëm të të gjitha vendeve anëtare të OBI-t, si dhe vendet anëtare të Komitetit ekzekutiv të OBI-t në të cilin përshihen Türkiye, Arabia Saudite, Gambia, Pakistani, Mauritania dhe Kameruni, do të mbahet me kërkesë të Arabisë Saudite, e cila ka presidencën e radhës të Samitit të OBI-t.

Në takim synohet të diskutohen masat që do të merren kundër veprimeve të tilla dhe do të paraqitet qëndrim i përbashkët kundër mosrespektimit të Kuranit.