O’Brien dhe Eichorst sot në Prishtinë, pritet të takohen me Kurtin

Ndihmës-Sekretari Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, James O’Brien dhe Drejtoresha e Përgjithshme për Evropën në Shërbimin Evropian për Punë të Jashtme Angelina Eichhorst, pritet të vijnë sot në Prishtinë. Siç merr vesh Gazeta Express ata do të kenë takim me kryeministrin Kurti.

Sipas gazetës Express, dyshja O’Brien dhe Eichhorst takimin do ta zhvillojnë me kryeministrin Albin Kurti.

O’Brien dhe Eichhorst dje ishin në Serbi ku u takuan me presidentin serb Aleksandar Vuciq.

Vuçiq tha se në takimin që pati u diskutua edhe për Kosovën dhe sa i përket dialogut të vazhdojë me mbështetjen e SHBA-së dhe BE-së.

“Kemi shkëmbyer mendime edhe për rolin e Serbisë në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Me bashkëbiseduesit u njoha në detaje për situatën në Kosovë dhe shpreha shqetësimin e thellë për sfidat me të cilat populli serb përballet çdo ditë. Theksova nevojën për një angazhim më të madh të SHBA-së në këtë çështje, pasi që një mbështetje më e fortë dhe pjesëmarrje më aktive e Shteteve të Bashkuara mund të kontribuojë në stabilitetin dhe sigurinë në rajon”, tha Vuçiq.