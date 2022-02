OnePlus prezanton një tjetër smartfon me kosto të përballueshme

Reklamohet si një smartfon që merr më të mirën e Nord 2 si karikimi 65-vat, kufjet 3.5mm dhe mbështetje për kartat microSD 1TB.

OnePlus ka përgatitur një smartfon tjetër në segmentin e ulët: Nord CE 2. Telefoni do të vijë për të pasur modelin CE të vitit të kaluar si një version më i shkurtuar i rangut të mesëm Nord 2.

CE qëndron si “Core Edition”, një term marketingu i ngjashëm me Samsung FE (Fan Edition). Nord 2 CE debuton më 17 Shkurt.

Sipas raportimeve smarfoni vjen me procesorin MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G. Edhe pse ngjan me një smartfon të ri, ai është më shumë një Oppo Reno7 SE 5G i vitit të kaluar i ribranduar dhe me kamera të përmirësuar.

Një gjë e tillë nuk duhet t’ju çuditë sepse transformimi gradual i OnePlus si një nën-markë e Oppo po prek çdo aspekt nga softueri tek hardueri. Modeli i vitit të kaluar ka kushtuar rreth 330 euro në Evropë. /PCWorld Albanian