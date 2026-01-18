OpenAI nis testimin e reklamave në ChatGPT

OpenAI njoftoi se do të fillojë testimin e reklamave në versionin falas të ChatGPT për përdoruesit e regjistruar në SHBA mbi 18 vjeç.
Reklamat do të shfaqen në fund të përgjigjeve dhe do të etiketohen si “sponsoruar”, ndërsa kompania premton se ato nuk do të ndikojnë në saktësinë dhe objektivitetin e përgjigjeve të ChatGPT. Përdoruesit mund të çaktivizojnë personalizimin e reklamave bazuar në bisedat e tyre.
Njëkohësisht, OpenAI prezanton abonimin e ri “Go” me 8 dollarë në muaj, që ofron kujtesë më të gjatë, më shumë mundësi për krijimin e imazheve dhe do të përfshijë gjithashtu reklama. Ky abonim është më i lirë se “Plus” (20$/muaj) dhe “Pro” (200$/muaj), ndërsa përdoruesit e këtyre dy abonimeve dhe klientët biznesorë nuk do të shohin reklama.
Sipas Sam Altman, kjo strategji është pjesë e përpjekjeve të OpenAI për të rritur të ardhurat nga 800 milion përdoruesit mujorë dhe për të përballuar investimet masive në infrastrukturën e inteligjencës artificiale, të cilat arrijnë 1.4 trilion dollarë për tetë vitet e ardhshme.
OpenAI gjithashtu siguron se nuk do të shesë të dhënat e përdoruesve tek reklamuesit dhe nuk do të shfaqë reklama në biseda mbi shëndetin, shëndetin mendor ose politikën.
Ky hap vendos OpenAI në një rrugë të re monetizimi, duke u përpjekur të bëjë ChatGPT një mjet më të domosdoshëm në jetën e përdoruesve, ndërkohë që sfida kryesore mbetet ruajtja e besueshmërisë dhe sigurisë së informacionit personal.