OpenAI po mbyll aplikacionin “Sora” disa muaj pas lançimit

OpenAI do të mbyllë aplikacionin e gjenerimit të videove “Sora” që e lançoi me shumë bujë vitin e kaluar. Kompania theksoi se OpenAI po e mbyll aplikacionin e pavarur për t’u përqendruar në përparësi të tjera.
“Ndërsa përqendrohemi dhe llogarisim kërkesën në rritje, ekipi kërkimor i Sora vazhdon të përqendrohet në kërkimin e simulimit botëror për të avancuar robotikën që do t’i ndihmojë njerëzit të zgjidhin detyra fizike të botës reale”, tha një zëdhënës i OpenAI në një deklaratë.
Kompania shtoi se duhej të bënte kompromise për produktet që kanë kosto të larta llogaritëse. OpenAI shtoi se po eksploron mënyra për të mbështetur eksportin dhe ruajtjen e përmbajtjes së përdoruesve nga aplikacioni.
Sora, aplikacioni i parë i pavarur i OpenAI pas ChatGPT, u ngjit në krye të App Store të iPhone menjëherë pas lançimit të tij në shtator. Por pas lançimit u ngritën shpejt shqetësime nga kritikët të cilët thanë se aplikacioni po kontribuon në dezinformim.