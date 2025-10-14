OpenAI zgjedh Broadcom për të ndërtuar procesorin e saj të parë të inteligjencës artificiale në marrëveshjen e fundit për çipa

OpenAI është partnerizuar me Broadcom për të prodhuar procesorët e saj të parë të inteligjencës artificiale të brendshme, bashkëpunimi më i fundit për prodhuesin e ChatGPT ndërsa nxiton të sigurojë fuqinë llogaritëse të nevojshme për të përmbushur kërkesën në rritje për shërbimet e saj. Aksionet e Broadcom u rritën me më shumë se 10%.
Kompanitë thanë të hënën se OpenAI do të projektonte çipat, të cilët Broadcom do t’i zhvillojë dhe do t’i vendosë në përdorim duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2026.
Ata do të lansojnë çipa të personalizuar me vlerë 10 gigavat, konsumi i energjisë i të cilëve është afërsisht i barabartë me nevojat e më shumë se 8 milionë familjeve amerikane ose pesë herë më i lartë se energjia elektrike e prodhuar nga Diga Hoover.
Shumica e analistëve nuk presin që marrëveshja, përpjekja e fundit nga një kompani teknologjike për të zhvilluar çipa të personalizuar të inteligjencës artificiale, për të sfiduar atë të Nvidia të ri në tregun e përshpejtuesve të inteligjencës artificiale, duke pasur parasysh sfidën e rëndësishme të projektimit, shkallëzimit dhe prodhimit të çipave të brendshëm nga e para.
Marrëveshja OpenAI-Broadcom është e fundit në një varg investimesh masive në çipa që kanë nxjerrë në pah oreksin në rritje të industrisë së teknologjisë për fuqinë kompjuterike, ndërsa ajo nxiton të ndërtojë sistemet më të sofistikuara të AI-së.
Javën e kaluar, OpenAI zbuloi një marrëveshje furnizimi me çipa AI prej 6 gigavatësh me AMD që përfshin një mundësi për të blerë një pjesë të prodhuesit të çipave, disa ditë pasi zbuloi se Nvidia planifikon të investojë deri në 100 miliardë dollarë në startup dhe t’i ofrojë asaj sisteme qendrash të dhënash me të paktën 10 gigavat kapacitet.
“Partneriteti me Broadcom është një hap kritik në ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme për të zhbllokuar potencialin e AI-së”, tha CEO i OpenAI, Sam Altman, në një deklaratë.
Detajet financiare të marrëveshjes nuk u zbuluan dhe nuk ishte menjëherë e qartë se si OpenAI do ta financonte marrëveshjen.
Një qendër të dhënash prej një gigavatësh mund të kushtojë midis 50 dhe 60 miliardë dollarësh, tha CEO i Nvidia, Jensen Huang, në gusht, duke shtuar se produktet Nvidia, që furnizojnë me energji qendrën e të dhënave, mund të përfaqësojnë më shumë se gjysmën e këtyre kostove.
Afati kohor 2026 i përcaktuar nga OpenAI për ndërtimin është agresiv, por startup-i është gjithashtu në pozicionin më të mirë për të mbledhur fondet e nevojshme për projektin, duke pasur parasysh kulmin e besimit të investitorëve, tha Gadjo Sevilla, një analist në eMarketer.