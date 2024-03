Osmani e Kurti takohen me QUINT-in

Presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti të martën janë takuar me ambasadorët e shteteve të QUINT-it, ka raportuar Radiotelevizioni Publik (RTK).

Osmani dhe Kurti janë takuar veçmas me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë dhe Italisë.

Sipas RTK-së, takimi ka qenë i fokusuar për situatën aktuale në vend.

Të mërkurën [nesër], emisari i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, do të qëndrojë në Kosovë për të diskutuar për dialogun dhe çështjen e dinarit. Do të takohet me krerët e shtetit.

