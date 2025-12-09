Osmani i kërkon Terrasit heqjen e masave të BE-së ndaj Kosovës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në takim raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras.
Në takim, presidentja Osmani i ka kërkuar heqjen e masave të BE-së ndaj Kosovës.
Osmani theksoi se pavarësisht bashkëpunimit konstruktiv, vazhdimi i masave të BE-së ndaj Kosovës mbetet i pashpjegueshëm, i padrejtë dhe i paarsyeshëm.
“Osmani kërkoi mbështetjen e z. Terras për heqjen sa më të shpejtë të këtyre masave, duke rikujtuar se ato dëmtojnë qytetarët dhe minojnë besimin në procesin e integrimit, teksa Kosova ka përmbushur çdo kërkesë të paraqitur nga partnerët evropianë”, thuhet në njoftim.
Sipas Osmanit, heqja e masave do të ishte një sinjal i fuqishëm për qytetarët dhe një mesazh inkurajues për vazhdimin e reformave.
“Osmani shtroi nevojën që kërkesa e Kosovës për anëtarësim në BE të procedohet sa më parë dhe që anëtarësimi të bëhet në bazë të meritave”, thuhet në njoftimin e Presidencës.