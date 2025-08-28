OVL-UÇK kërkon shkarkimin e Bashës, përndryshe paralajmëron masa

Kategoritë e dala nga lufta kanë kërkuar shkarkimin e menjëhershëm të kryetarit të Kuvendit, Dimal Bashës dhe nisjen e hetimeve ndaj tij.
Ata kanë paralajmëruar masa nëse kërkesa e tyre nuk përfillet.
“Dimal Basha me kategoritw e dala nga lufta do të del humbës. Z. Basha nuk mund t’i ikë përgjegjësisë me një konferencë për media. Ai është bashkëpjesmarrës i atij punimi. Z. Basha nuk i ka dyert e hapura tek ne. Me këto shpifje që janë duke iu bë UÇK-së”, ka thënë kryetari i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati.