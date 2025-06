Palestina nuk duhet në asnjë mënyrë për asnjë çështje të harrohet, duhet të jetë pjesë e bisedave dhe lutjeve tona….

Fotografja Palestineze Samar Abu Elouf e realizoi këtë imazh për The New York Times, portretizimin e 9‑vjeçarit Mahmoud Ajjour, i cili humbi të dy krahët gjatë një sulmi ajror nga Izraeli në Gaza, në mars 2024, ndërsa po ikte me familjen e tij .

Fotografia u zgjodh “World Press Photo of the Year 2025” nga juria ndërkombëtare, ku AI raportoi: “Kjo është një foto e qetë që flet me zë të lartë… tregon historinë e një djali, por edhe të një lufte më të gjerë që do ndikojë për breza” .

Gjatë bisedës me jurinë, nënë e Mahmoud përmendi se djali, pasi kuptoi se kishte humbur krahët, pyeti: “Si do të të përqafoj?”—një frazë që peshoi rëndë në mesazhin e fotos .

#FreePalestine



Hoxhë Vladimir Kera

Mahmoud Ajjour