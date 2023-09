Papa Françesku: Pushtimi nga migrantët alarm fals

Nuk ka pushtim emigrantësh, kjo është propagandë alarmante, tha sot papa Françesku në Marsejë.

Papa tha se ”porte të ndryshme të Mesdheut janë mbyllur”.

”Dhe, dy fjalë rezonuan duke nxitur frikën e njerëzve, pushtim dhe emergjencë”, shtoi ai.

”Por, ata që rrezikojnë jetën në det nuk pushtojnë, kërkojnë mikpritje, kërkojnë jetë”, nënvizoi ai.

”Për sa i përket urgjencës, fenomeni migrues nuk është edhe aq një urgjencë e përkohshme për përhapjen e propagandës alarmante, por një fakt i kohës sonë, një proces që përfshin tre kontinente rreth Mesdheut dhe që duhet të qeveriset me largpamësi, me përgjegjësi evropiane”, theksoi papa.

Papa Françesku e nisi ditën e sotme me një takim me migrantë në Marsejë, e cila do të përfundojë me një meshë gjigante në stadiumin ”Velodrome”.

Pas një nate në kryepeshkopatën e qytetit, Françesku shkoi herët në mëngjes tek “misionarët e bamirësisë”, urdhri i themeluar nga Nënë Tereza, në Saint-Maura, një lagje shumë e varfër afër qendrës, ku murgeshat ofrojnë ndihmë sociale. /atsh