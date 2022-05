Pas miellit, bota mund të ketë edhe krizë sheqeri

India është prodhuesi më i madh në botë i sheqerit dhe eksportuesi i dytë më i madh pas Brazilit.

India po planifikon të kufizojë eksportet e sheqerit për herë të parë në gjashtë vjet për të parandaluar një rritje të çmimeve vendore, duke kufizuar potencialisht eksportet e këtij sezoni në 10 milionë tonë, tha një burim qeveritar për Reuters.

Fillimisht, India planifikoi të kufizonte eksportet e sheqerit në 8 milionë tonë, por qeveria më vonë vendosi të lejojë mullinjtë të shesin më shumë sheqer në tregun botëror, pasi u bënë rivlerësime të prodhimit.

Shoqata Indiane e Mullinjve të Sheqerit, një organ prodhues, rishikoi parashikimin e saj të prodhimit në 35.5 milionë tonë, nga vlerësimi i mëparshëm prej 31 milionë tonë. Mullinjtë indianë deri më tani kanë nënshkruar kontrata për të eksportuar 8.5 milionë tonë sheqer në vitin aktual 2021/22. Nga 8.5 milionë tonët e kontraktuar, mullinjtë kanë dërguar tashmë rreth 7.1 milionë tonë ëmbëltues.

Tregtarët, megjithatë, thanë se vendimi për të lejuar mullinjtë të eksportojnë 10 milionë tonë do ta ndihmonte vendin të shesë një sasi mjaft të madhe sheqeri në tregun botëror.

“Kufiri prej 10 milionë tonësh është mjaft i madh dhe si fabrikat, ashtu edhe qeveria do të jenë të kënaqur me këtë”, tha një tregtar me bazë në Mumbai me një firmë tregtare globale.

Pas eksportit të 10 milionë tonëve, rezervat e sheqerit të Indisë më 1 tetor, kur fillon sezoni i ardhshëm 2022-23, do të jenë gjithsej 6 milionë tonë, të mjaftueshme për të plotësuar kërkesën e vendit për sezonin e festivaleve gjatë tremujorit të dhjetorit, tha tregtari. /albinfo