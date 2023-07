Pas modifikimit nga ABT, Audi RS7 prodhon 750 kuaj-fuqi

Në maj të këtij viti, kompania e njohur për modifikimin e veturave ABT Sportline prezantoi modelin RS6 Legacy Edition për hir të historisë së bujshme të RS6, kurse tani ka vazhduar traditën me modelin RS7 Legacy Edition me të cilin shënon 10-vjetorin e “lifback-ut” me performansa të larta.

Versioni i ABT-së të RS7 është kufizuar në vetëm 200 njësi dhe sjellë risi dhe performansë dukshëm të përmirësua.

Vetura është e bazuar në versionin evropian të “liftback-ut” më të fuqishëm që prodhon 621 kuaj-fuqi, megjithatë pas modifikimeve të kryer në motorin 4 litërsh twin-turbo V8 tani kjo “bishë” prodhon 750 kuaj-fuqi.

Aty janë edhe fellnet 22-inç dhe gomat Goodyear Eagle F1 Supersport me dimensione 295/30. ABT garanton siguri të lartë gjatë ngasjes së kësaj veture.