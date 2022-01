Për herë të parë në histori, veturat elektrike shitën më shumë sesa me naftë

Shitjet e veturave elektrike po rriten kryesisht për shkak të stimujve për të blerë në shumë vende evropiane.

Në Evropë, në dhjetor 2021, pjesa e tregut në shitjet e automjeteve thjesht elektrike (pa përfshirë hibridët plug-in) ishte 21 për qind, duke tejkaluar pjesën në shitjet e automjeteve me motorë dizel për herë të parë në histori, me 2 për qind.

Ndërsa shitjet me naftë ranë me 26 për qind krahasuar me një vit më parë, pati një rritje të mprehtë në numrin e automjeteve elektrike të regjistruara rishtazi prej rreth 91 për qind krahasuar me vitin 2020.

Shitjet e veturave elektrike po rriten kryesisht për shkak të stimujve për të blerë në shumë vende evropiane, por edhe përmirësimeve në infrastrukturën e karikuesve, sipas të njëjtit burim.

Ndryshe, Bashkimi Evropian synon që shumica e veturave të jenë elektrike deri në vitin 2035.