Përdoruesit e iPhone janë ‘të tronditur’ – zbuluan diçka të çuditshme në aplikacionin e orës

Përdoruesit e iPhone janë të tronditur pasi një postim viral në X zbuloi diçka të habitshme në aplikacionin Clock – diçka që është fshehur në sy të publikut për vite me radhë.
Opsioni për zgjedhjen e kohës së alarmit në fakt nuk është një listë me numra që përsëritet, por një listë e gjatë që përfundon saktësisht në orën 4:39 pasdite.
Për këdo që ka vendosur ndonjëherë një alarm në një iPhone, procesi duket i thjeshtë.
Zgjedhësi i kohës – rrota e numrave – jep përshtypjen e një cikli të pafund orësh që përdoruesit mund të lëvizin.
Megjithatë, një përdorues në X e shkatërroi këtë supozim të mbajtur prej kohësh duke zbuluar se zgjedhësi i kohës së alarmit nuk është aspak rrethor.
Në vend të kësaj, është një listë jashtëzakonisht e gjatë dhe lineare kohësh.
Përdoruesit kuriozë e testuan vetë – dhe për habinë e tyre, mbaroi.
“Kufiri i kohës” i ka lënë shumë të hutuar.
Shumë u habitën duke vënë në dukje se e kishin përdorur funksionin e alarmit për vite me radhë pa e kuptuar kurrë se nuk ishte një rrotullim i pafund.