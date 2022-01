Përfitimet shëndetësore nga konsumimi i peshkut

Një treshe të cilën ne e njohim mirë, sidomos për efektet mbrojtëse të këtij ushqimi në reduktimin e rrezikut për sëmundje kardiovaskulare.

Konsumimi për një kohë të gjatë i acideve yndyrore omega -3, redukton rrezikun për vdekje të parakohshme.

Në këtë përfundim ka arritur një studim i publikuar nga Journal of Internal Medicine.

Por me sa duket përfitimet shëndetësore nuk përfundojnë këtu, një studim i madh, i zhvilluar në 400 mijë persona, i publikuar nga Journal of Internal Medicine, zbuloi se konsumimi i peshkut zgjat jetën, pavarësisht dozave, domethënë sa më shumë të hash, aq më mirë është, duke reduktuar rrezikun për vdekjen e parakohshme për shkaqe të ndryshme.

Peshku zgjat jetën

Sipas studimit, shkencëtarët kanë përzgjedhur një kampion prej 420 mijë personash, aprovuar nga Instituti i Revizionimit të studimeve të veçanta të Institutit Ndërkombëtar të Kancerit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, -pjesë e së cilës janë bërë persona të sëmurë nga sëmundje kardiovaskulare, iktus, sëmundje të veshkave të fazës së fundit dhe ato në shëndetin e pasigurt.

Shkencëtarët kanë ndjekur për 16 vite rresht 240.729 burra dhe 180.580 gra (gjatë kësaj periudhe komplekse kanë vdekur 54.230 burra dhe 30.882 gra) duke ndarë në nënkampionë dhe grupe në të cilën marrin peshkun dhe grupet e marrjes totale të peshkut për të vlerësuar karakteristikat ushqimore dhe mënyrën e jetesës së pjesëmarrësve.

Nga studimet rezulton se si konsumimi i peshkut lidhet me rrezik më të ulët të vdekjes: 9% më pak për burrat dhe 8% më pak për gratë, duke krahasuar sasitë më të larta me atë më të ulët të marrjes së peshkut.

Studimi ka shkuar më tej duke sjellë të dhëna, se për cilat sëmundje vlen konsumimi i peshkut; rezulton se te burrat përfitimet shëndetësore lidhen me reduktimin me 37% të rrezikut për vdekshmëri nga sëmundjet kronike të mëlçisë, 20% të sëmundjeve të frymëmarrjes, 10% sëmundjet kardiovaskulare dhe 6% rrezikun e vdekjeve ardhur nga kanceri.

Sa u takon grave, përfitimet kryesore shëndetësore me konsumimin e peshkut lidhen me reduktimin e Alzheimer me 38% dhe sëmundjeve kardiovaskulare me 10%.

Kujdes!

Kujdes veçanërisht në mënyrën se si e gatuani peshkun; nga studimi rezulton se konsumimi i peshkut të skuqur i konsumuar në sasi të mëdha, nuk ka të njëjtat përfitime shëndetësore për gratë, veçanërisht në zgjatjen e jetës. Madje, përkundrazi rrezikon shëndetin e tyre, duke rritur rrezikun e vdekjes për shkaqe të ndryshme.

Omega -3

Ekspertët shpjegojnë se cilat janë efektet e marrjes së acideve yndyrore omega -3 për një kohë të gjatë, yndyrat e mira që gjenden në peshq, reduktojnë rrezikon për vdekje nga problemet kardiake te të dyja gjinitë, 15% te meshkujt dhe 18% të grave. Edhe pse këto lëndë ushqyese kontribuojnë pozitivisht në shëndetin kardiovaskular, si dhe në zhvillimin intelektual, nuk ka prova klinike që tregojnë përfitime shëndetësore nga marrja e suplementeve të omega -3.

10 përfitimet shëndetësore me konsumimin e peshkut

Nga pikëpamja ushqyese peshku përbëhet nga 60-80% të ujit dhe përmban midis 15 dhe 25% të proteinave me vlerë të lartë biologjike, me cilësi të shkëlqyeshme dhe lehtësisht i tretshëm.

Në veçanti, sidoqoftë, te peshqit kemi bollëk të acideve yndyrore të ngopura dhe të pangopura (përfshirë omega-3), të cilat përfaqësojnë të ashtuquajturat yndyra të mira, të dobishme në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Sheqernat, nga ana tjetër, janë të pranishme vetëm në gjurmë. Peshku gjithashtu është burim i kripërave minerale dhe vitaminave; në fakt përmban fosfor, kalcium, jod, ndërsa vitamina përmban vitamina A, vitaminë D dhe disa vitamina të grupit B.