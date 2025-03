Përshkrimi më i mirë i Sadakasë!

Një njeri nga gjeneratat e para ishte qortuar se po jepte shumë sadakë- lëmoshë, saqë gati e shpenzoi gjithë pasurinë që posedonte.

Me atë rast ai tha: Sikur ndonjëri prej jush do të transferohej nga një shtëpi në shtëpinë tjetër a do të linte në shtëpinë e parë diçka?!!!

Ah sikur ta kuptonim këtë çëshjte, ky është realiteti.

Dikur ishte shkruar në një tabelë: Nuk është e mundur të marrësh paratë tua me vete (në varr), mirëpo … është në mundësinë tënde t’i bësh ato të të presin.

(Përkthim nga gj.arabe).



Prof. Ekrem Maqedonci