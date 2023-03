Pesë mekanizmat mbrojtëse

Si të mbroni veten nga dhimbja? A e dini se si mendja juaj e pavetëdijshme ju mbron? Në fakt, ne të gjithë kemi mekanizma të ndryshëm mbrojtës që na mbrojnë nga ngjarjet shumë stresuese. Zakonisht janë pa ndjenja. Kjo do të thotë se ata janë mobilizuar përpara se të jeni të vetëdijshëm për dhimbjen, hutimin ose konfuzionin që mund të gjenerojë një situatë. Në fakt, kur ato aktivizohen, vetja juaj e pavetëdijshme ju mbron.

Represioni

Të ndrydhësh diçka do të thotë t’i ndërpresësh aksesin e saj në vetëdije. Në fakt, me shtypjen, ju e ndani veten nga mendimet që ju shkaktojnë ankth duke i shmangur ato ose duke i zvogëluar dhe duke i larguar ato. Këto mendime janë të destinuara për thellësitë e mendjes suaj . Sa më thellë të shkojnë, aq më e vështirë do të jetë për ju t’i aksesoni ato dhe, me sa duket, aq më pak do të vuani. Megjithatë, përkundër efektivitetit të tij, ky proces është i rrezikshëm.

Projeksion

Projeksioni është një formë e mbrojtjes ndërpersonale. Ajo lind dhe aktivizohet në marrëdhëniet tuaja me të tjerët. Në fakt, është një formë e pavetëdijshme manipulimi. Qëllimi juaj, edhe pse i pavetëdijshëm, është të dëmtoni dhe kontrolloni personin tjetër sepse supozoni, besoni dhe mendoni se ai e zotëron këtë tipar.

Sublimimi

Sublimimi i dhimbjes dhe i zhgënjimit përfshin zëvendësimin e këtyre emocioneve dhe transformimin e tyre në diçka që është e pranueshme nga pikëpamja shoqërore dhe etike. Në vend që të shmangni ndjenjat tuaja ose të reagoni në mënyrë agresive ndaj situatës që ju shkakton ankth, ju e ripunoni atë dhe i jepni një kuptim të ri.

Intelektualizimi

Intelektualizimi i një situate të dhimbshme do të thotë ta arsyetosh atë. Ka momente në jetën tuaj kur dëshironi të ushtroni kontroll të hekurt mbi konfliktet që po kaloni dhe emocionet që ato prodhojnë. Për ta bërë këtë, ju i analizoni ato dhe krijoni një mori argumentesh që favorizojnë opinionin tuaj, pa marrë parasysh provat kundër tij dhe pa i kushtuar vëmendje emocioneve që ndjeni.

Kondensimi

Kjo mbrojtje mendore është e lidhur ngushtë me shtypjen. Gjërat që shtypni dhe i çoni në fund të mendjes tuaj kanë zakon të shfaqen në ëndrrat tuaja. Frojdi i shihte ëndrrat si një rrugë të rëndësishme aksesi drejt pavetëdijes përmes së cilës manifestohen kujtimet dhe emocionet e shtypura. Në këtë kuptim, e pavetëdijshmja është një depo kujtimesh, imazhesh dhe emocionesh që aksesojnë ndërgjegjen përmes gjumit.

Lëreni mendjen tuaj të endet në lidhje me kuptimet e ëndrrave tuaja inkurajon shoqërimin e lirë. Sipas Frojdit, kjo ndihmon për t’i bërë më të qarta kujtimet, emocionet dhe situatat që keni ndrydhur. Në fakt, i nxjerr ato në sipërfaqe në mënyrë që të mund të përpunosh informacionin dhe t’i japësh kuptim.