Pesë ushqime që forcojnë imunitetin më mirë se hudhra

Hudhra njihet si një ushqim që forcon sistemin imunitar, por nëse doni të shmangni erën e keqe të gojës dhe të forconi imunitetin tuaj, mund të konsumoni ushqime të tjera.
Konsumimi i ushqimeve të pasura me lëndë ushqyese është një mënyrë e provuar për të forcuar sistemin imunitar dhe për të parandaluar sëmundjet. Ndërsa hudhra ka efekte anti-inflamatore që ndihmojnë në luftimin e infeksioneve, ushqime të tjera që forcojnë imunitetin mund të ndihmojnë në luftimin e infeksioneve edhe më mirë.
Fruta agrume
Frutat agrume si portokalli, grejpfruti, limoni dhe limoni janë të pasura me vitamina dhe antioksidantë, përfshirë vitaminën C. Antioksidantët janë përbërës bimorë që zvogëlojnë inflamacionin dhe luftojnë dëmtimin e qelizave.
Një dietë e pasur me antioksidantë është zbuluar se zvogëlon rrezikun e infeksioneve të sipërme të frymëmarrjes, siç është ftohja e zakonshme. Vitamina C është një antioksidant që rrit prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, ose qelizave imune që luftojnë infeksionin.
Speca
Specat zile janë të pasura me vitaminë C dhe vitamina të tjera që forcojnë imunitetin. Specat e kuq zile përmbajnë beta-karoten, një lloj vitamine A që mbështet imunitetin. Specat zile gjithashtu ofrojnë likopen, një pigment bimor me veti anti-inflamatore.
Kos
Kosi është një produkt qumështi i pasur me probiotikë, mikroorganizma të gjallë që mbështesin ekuilibrin e mikroorganizmave të zorrëve. Probiotikët nxisin tretjen dhe zvogëlojnë rrezikun e kapsllëkut. Ato gjithashtu mund të jenë të dobishme për sistemin imunitar.
Mikrobioma e zorrëve përfshin qeliza imune, dhe një ekuilibër i shëndetshëm i baktereve dhe mikroorganizmave të tjerë në traktin tretës mbështet imunitetin.
Perime me gjethe
Perimet me gjethe jeshile, të tilla si lakra jeshile, spinaqi dhe paprika zvicerane, janë një burim i shkëlqyer i vitaminave A, C dhe K, si dhe antioksidantëve dhe fibrave. Antioksidantët në perimet me gjethe jeshile zvogëlojnë inflamacionin dhe mbështesin sistemin imunitar. Konsumi i fibrave mbështet shëndetin e zorrëve dhe mund të përmirësojë sistemin imunitar.
Peshk i yndyrshëm
Një dietë e pasur me peshk të yndyrshëm mund të përmirësojë sistemin imunitar. Peshqit e yndyrshëm, si skumbri dhe salmoni, janë të pasur me acide yndyrore omega-3. Këto yndyrna të shëndetshme mbështesin shëndetin e qelizave dhe zvogëlojnë inflamacionin.
Kjo mund ta ndihmojë trupin të luftojë infeksionin dhe të shërohet. Një dietë e pasur me acide yndyrore omega-3 mund të rrisë gjithashtu numrin e baktereve të dobishme në mikrobiomën e zorrëve, duke përmirësuar shëndetin e zorrëve dhe duke mbështetur sistemin imunitar.