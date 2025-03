Pesë ushqime që forcojnë sistemin imunitar gjatë dimrit

Zbuloni 5 ushqime që mbrojnë trupin dhe ju ndihmojnë të ruani energjitë, edhe në ditët më të ftohta të vitit, dhe natyrisht do t’i japin sistemit tuaj imunitar një nxitje shtesë.

Agrumet (portokall, limon, grejpfrut)

Agrumet janë plot me vitaminë C, e cila nxit prodhimin e qelizave të bardha të gjakut dhe forcon sistemin imunitar. Mundohuni ta filloni ditën tuaj me një gotë lëng portokalli natyral.

Xhenxhefil

Xhenxhefili ka veti anti-inflamatore dhe është ideal për të luftuar dhimbjet e fytit. Shtoni atë në pije ose supa për të shijuar përfitimet e tij dhe për të forcuar sistemin tuaj imunitar.

Spinaq

Spinaqi është i pasur me vitaminë C, antioksidantë dhe beta-karoten, të cilat forcojnë mbrojtjen e trupit. Hani të papërpunuar në sallata ose të gatuar në pjata të nxehta.

Kos

Kosi përmban probiotikë, të cilët promovojnë shëndetin e zorrëve, ku ndodhet pjesa më e madhe e sistemit tonë imunitar. Zgjidhni kos pa sheqerna të shtuar për përfitim maksimal.

Bajame

Bajamet janë të pasura me vitaminë E, një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në mbrojtjen e qelizave imune. Një snack e vogël me bajame mund t’ju japë energjinë dhe mbrojtjen e nevojshme.

Kombinoni këto ushqime me gjumë adekuat, hidratim dhe aktivitet fizik për të siguruar një sistem të fortë imunitar gjatë gjithë dimrit.