Plaku me shalqinj dhe i riu mendjemadh

Në një skaj të rrugës qëndronte një plak i heshtur, i ulur në një stol druri, pranë një karroce të thjeshtë me shalqi të mëdhenj e të gjelbër.

Një tabelë e vogël e shkruar me dorë ishte vendosur në karrocë:

1 shalqi – 3$

3 shalqi – 10$

Një djalë i ri, iu afrua ngadalë. Lexoi tabelën dhe buzëqeshi me ironi.

– “Më jep një shalqi,” tha ai, duke hedhur 3 dollarë në duart e plakut.

Plaku i dha shalqirin pa e ngritur zërin.

– “Edhe një,” tha djali, pas pak, me një nënqeshje të fshehtë. Përsëri 3 dollarë. Plaku prapë nuk foli.

Pas pak, djali bleu edhe një të tretë – gjithsej 9 dollarë për tre shalqi.

Ndërsa po largohej, qeshi me zë dhe tha:

– Plak, sapo bleva tre shalqi për 9 dollarë, në vend të 10! Ndoshta tregtia s’është për ty!?

Plaku buzëqeshi, por nuk tha asgjë.

Pastaj ngriti sytë drejt rrugës ku djali i ri ishte larguar dhe qeshi me vete:

– “Njerëzit janë të çuditshëm… Mendojnë se po më mashtrojnë, duke paguar më pak… e ndërkohë blejnë më shumë.”

Plaku nuk kishte humbur asgjë. Djali nuk kishte fituar asgjë, përveç ndoshta një mësimi.

________________________________________



Ndonjëherë, njerëzit përpiqen të gjejnë mënyra për t’i shfrytëzuar të tjerët, por në fakt janë ata që nuk kuptojnë logjikën e thjeshtë pas asaj që ndodh. Mos u përpiq të gënjesh apo shmangësh rregullat, sepse shpesh ndodh që të tjerët ta kenë mendjen më të mprehtë se ti.

Disa njerëz e kuptojnë këtë… disa të tjerë, mbase kurrë.