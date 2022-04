Play Station njoftoi ndryshime të mëdha

Sony ka njoftuar një numër ndryshimesh që do të jenë të disponueshme për përdoruesit këtë qershor si pjesë e shërbimit të abonimit në PlayStation Plus.

Abonimi do të zgjerohet me dy kategori shtesë dhe do të ketë gjithsej tre nivele anëtarësimi krahas ofertës aktuale.

“Fokusi ynë është në ofrimin e përmbajtjes me cilësi të lartë, të përzgjedhur me një portofol të larmishëm lojërash”, shkruan ata në faqen zyrtare të internetit.

PlayStation Plus Essential do të kushtojë 9 euro në muaj dhe ky shërbim do të ofrojë të njëjtat përfitime që gëzojnë anëtarët e PlayStation Plus sot, si p.sh.

Dy lojëra për të shkarkuar në muaj

Zbritje ekskluzive

Qasje në internet me shumë lojtarë

Çmimet mbeten të pandryshuara

Kur të lansohet shërbimi i ri PlayStation Plus, PlayStation Now do të kalojë në ofertën e re të PlayStation Plus dhe nuk do të jetë më i disponueshëm si shërbim i pavarur.

Përdoruesit e PlayStation Tani do të kalojnë në PlayStation Plus Premium pa rritur tarifën e tyre aktuale të abonimit.