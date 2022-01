Porsche prezanton platformën e re digjitale

Porsche ka azhurnuar shërbimet e saj digjitale për telefonat e mençur dhe ka kombinuar funksionet për shumë aplikacione: aplikacioni My Porsche që do të ketë interfejsin kryesor për blerësit me veturë të këtij brendi.

Do të marrë funksionet e My Porsche Essentials, Connect dhe Car Connect. Në muajt e ardhshëm do të integrohen edhe aplikacionet shtesë siç janë Porsche Charging dhe Porsche – Good to know.

Kombinimi i tërë spektrit të shërbimeve dhe informacioneve në një aplikacion do t’ua thjeshtësojë përdorimin blerësve, dhe t’ju krijoj një pikë praktike të qasjes në botën digjitale të Porsche përmes interfejsit modern për përdoruesit.

Aplikacioni My Porsche do të jetë vegla për shumë përdorime për çdo shofer të veturës Porsche. Aplikacioni është kompakt për mjetet e Porsche për modelet e prodhuara nga 2016 e lartë.