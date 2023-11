Porsche thotë se nuk do të heqë dorë nga transmisioni manual

Ndërsa numri i makinave të reja të disponueshme me një transmision manual po bie, Porsche mbetet e përkushtuar të ofrojë makinën e saj sportive “me tre pedale”.

Madje, sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, kompania shpjegoi se po bën gjithçka që mundet për të mbajtur ndryshimin.

“Transmisioni manual është gjithmonë ajo që dëshiron klienti në 911, kështu që ne kemi punuar dhe po punojmë për aq kohë sa të jetë e mundur për të ruajtur manualet…”, ka thënë Frank Moser, kreu i linjave të modeleve 911 dhe 718, për The Drive.

Sidoqoftë, mbajtja e transmisionit manual është bërë më e lehtë të thuhet sesa të bëhet, edhe nëse ka kërkesa (gjë që shpesh nuk është).

Për shembull, Mini Cooper i ri nuk do të ofrohet me transmision manual dhe Volkswagen GTI do ta humbasë këtë opsion pas vitit të modelit 2024.

Andaj, kjo është arsyeja pse Porsche nuk mund të garantojë se do të ofrojë një manual për një kohë të pacaktuar.