Xhamia Fazl në Southfields të Londrës ka shënuar 100-vjetorin e hapjes, duke përkujtuar një shekull të aktivitetit fetar, shërbimit ndaj komunitetit dhe angazhimit humanitar.
E përfunduar në vitin 1926, ajo ishte xhamia e parë e ndërtuar në Londër posaçërisht për këtë qëllim. Objekti, i cili ka statusin Grade II të mbrojtjes së trashëgimisë, ka shërbyer përtej funksionit fetar, duke u vënë në shërbim të komunitetit në periudha të ndryshme.
Gjatë Luftës së Dytë Botërore, xhamia u përdor si strehë gjatë sulmeve ajrore, ndërsa në dekadat e mëvonshme ka pritur aktivitete të dhurimit të gjakut dhe, gjatë pandemisë COVID-19, është përdorur edhe si qendër vaksinimi.
Për të shënuar përvjetorin, xhemati i xhamisë ka nisur një program njëvjeçar shërbimi, që përfshin shpërndarjen e 10 mijë vakteve falas për persona të pastrehë dhe në nevojë, si dhe mijëra orë vullnetarizëm në të gjithë Britaninë.
Xhamia Fazl u hap më 3 tetor 1926 dhe në vitin 2018 mori statusin e ndërtesës së mbrojtur nga Historic England, për shkak të rëndësisë së saj arkitekturore dhe historike. /islamgjakova
Xhamia Fazl në Londër shënon 100-vjetorin e hapjes
Xhamia Fazl në Southfields të Londrës ka shënuar 100-vjetorin e hapjes, duke përkujtuar një shekull të aktivitetit fetar, shërbimit ndaj komunitetit dhe angazhimit humanitar.