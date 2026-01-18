Ballina Auto Porsche thyen rekord të shitjeve

Porsche pati një vit rekord në vitin 2025.

Prodhuesi gjerman i veturave shiti 76,219 automjete vitin e kaluar.

Në krye të listës ishte Macan.

Porsche shiti 27,139 njësi të SUV-it të saj kompakt, gjithnjë të popullarizuar, në vitin 2025.

Cayenne e madhësisë së mesme ishte e dyta, me 20,314 njësi të shitura vitin e kaluar.

911 u rendit i treti me 13,574 vetura të shitura që arritën te pronarët e rinj në vitin 2025.

Nuk ishin vetëm modelet e reja të Porsche-s që vendosën rekorde në vitin 2025—Porsche pa gjithashtu një rritje të madhe në shitjet e veturave të përdorura të certifikuara vitin e kaluar.

Kompania shiti 48,092 automjete CPO vitin e kaluar.

Ky numër shënon një rritje prej 11% nga viti i kaluar dhe një rekord të ri të të gjitha kohërave për kompaninë.

