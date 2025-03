Porsche është duke elektrizuar 718.

Së fundmi janë publikuar disa foto spiune të 718 Cayman të elektrizuar.

Duket si një Taycan me dy dyer.

Bëhet e ditur se 718 elektrike do të jetë vetura e parë e markës që do të kalojë në arkitekturën Premium Platform që Porsche po zhvillon me Audi.

Detajet specifike të grupit të fuqisë, nga ana tjetër, mbeten të paqarta.

Megjithatë, duhet të jetë i shpejtë. Në fund të fundit, është një Porsche.

Raportohet se 718 elektrike supozohet të debutojë dikur këtë vit.