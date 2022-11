Portugalia fiton ndaj Uruguait, kualifikohet tutje

Përfaqësuesja e Portugalisë e ka kryer detyrën përballë Uruguait (2-0) në ndeshjen e raundit të dytë të fazës grupore në Kampionatin Botëror, ‘Katar 2022’.

Skuadra evropiane e kërkoi më shumë golin në fraksionin e parë, me një pasim të mrekullueshëm me sup të Cristiano Ronaldos që në minutën e tretë drejt William Carvalhos, por goditja e tij me vole shkoi mbi portë.

Një rast fantastik e krijoi Rodrigo Bentancur në anën tjetër që i kaloi disa futbollistë, por në fund goditjen e tij e mbrojti portieri Diogo Costa dhe me rrjetat e paprekura, skuadrat shkuan në pushim.

Portugezët vazhduan ta kërkonin golin në gjysmën e dytë dhe këtë e arritën në minutën e 54. Harkimi i Bruno Fernandes i shoqëruar nga kërcimi i Ronaldos u ndal në rrjetë, megjithëse superylli nuk e preku me kokë.

Uruguai kërkoi ta barazonte rezultatin për një periudhë me rastet e Maximiliano Gomez, Giorgian de Arrascaeta e Jose Maria Gimenez.

Në minutat shtesë u akordua penallti në favor të portugezëve për prekje të topit me dorë në zonë dhe Bruno Fernandes ishte i saktë për ta vulosur fitoren (90’+3).

Me fitoren e dytë në dy ndeshje, Portugalia siguron kualifikimin në të tetën e finales së Kampionatit Botëror. Uruguai ka edhe një mundësi në raundin e fundit kur duhet ta mposhtë Ganën.