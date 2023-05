PSG ditën e sotme ka prezantuar fanellat e reja për sezonin e ardhshëm.

Ajo çka bie në sy është se, PSG ka përfshirë edhe Messin në imazhin e tyre zyrtar.

PSG have launched their new home kit for next season…

Shumë spekulime ka në këtë drejtim, pasi që Lionel Messi pritet që sezonin e ardhshëm të kthehet sërish në Barcelonë. Nëse këto spekulime janë të vërteta atëherë ndeshja e të shtunës do të jetë ndeshja e fundit për Messin me fanellën e Parisit.