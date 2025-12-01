Prishtina edhe sot pa transport publik, vazhdon protesta

Prishtina edhe sot ka mbetur pa shërbim të transportit publik, pasi protesta e operatorëve të linjave urbane po vazhdon për të dytën javë me radhë. Situata ka shkaktuar vështirësi të mëdha për qytetarët që mbështeten në autobusat urbanë për lëvizje brenda kryeqytetit.
Kryetari i Sindikatës së Trafikut Urban, Ilmi Gashi, ka konfirmuar se protesta nuk do të ndërpritet deri në momentin kur Komuna e Prishtinës të shlyejë borxhin ndaj operatorëve publikë dhe atyre privatë.
“Protesta do të vazhdojë derisa Komuna të përmbushë obligimet ndaj nesh. Sigurimi i fondeve të nevojshme për pagesa dhe stabiliteti i shërbimeve të transportit urban janë dy kërkesat tona bazë,” ka deklaruar Gashi. Ai ka shtuar se vendimi për transferimin e mjeteve është marrë të premten, por “ende nuk ka arritur për vërtetim në Ministrinë e Financave”.
Edhe ndërmarrja Trafiku Urban, në një njoftim të lëshuar ditë më parë, ka bërë thirrje që institucionet përgjegjëse të përshpejtojnë procedurat për transferimin e fondeve.
“E shohim të arsyeshme dhe të domosdoshme që të gjitha institucionet, përfshirë ministrinë përkatëse, të përshpejtojnë procedurat e transferimit, në mënyrë që ndërmarrja t’i kthehet menjëherë shërbimit publik,” thuhej në njoftim.
Sipas ndërmarrjes, shërbimi nuk do të rikthehet derisa të bëhen të qasshme mjetet financiare: “Deri në përmbushjen e këtyre obligimeve, protesta e paralajmëruar nga punëtorët e Trafikut Urban do të vazhdojë. Me të bërë të qasshme mjetet financiare, shërbimi i transportit publik do të rikthehet pa asnjë vonesë.”