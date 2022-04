Probleme me kujtesën…A janë normale apo duhet të shqetësoheni?

Problemet e kujtesës zakonisht nuk janë problem, derisa arrijmë një moshë të caktuar.

Në fakt, ne priremi ta marrim si të mirëqenë funksionimin efikas të kujtesës sonë dhe të supozojmë se nuk do të përjetojmë dështime të rëndësishme klinikisht nëse nuk zhvillojmë një formë të demencës.

Në fakt, rekomandohet që të jemi të vetëdijshëm se funksionimi i kujtesës sonë mund të luhatet për arsye të ndryshme, disa natyrore dhe të tjera patologjike. Me këtë njohuri, ne mund të parandalojmë ose zgjidhim shumë nga këto probleme. Në këtë artikull, ne do t’ju tregojmë shkaqet kryesore të problemeve të kujtesës dhe çfarë mund të bëni për to.

Shkaqet kryesore të problemeve të kujtesës

Ndoshta, prej disa kohësh, e keni vënë re se jeni bërë më mendjemadh dhe të çorganizuar. Ju harroni çelësat, celularin ose listën tuaj të blerjeve dhe keni vështirësi të mbani mend emrat. Ose, keni humbur disa takime për shkak të harresës. Çfarë po ndodh me ju? A duhet të shqetësoheni?

1. Kalimi i kohës

Ky është një nga faktorët më të rëndësishëm. Në fakt, është zbuluar se kujtesa zakonisht arrin kulmin në të 20-at tuaja dhe, nga ky moment, fillon të bjerë. Kështu, edhe nëse ju kanë mbetur vite para se të arrini moshën e vjetër, mund të filloni të vini re disa vështirësi që nuk ekzistonin më parë. Kjo nuk do të thotë vetëm se do ta keni më të vështirë të mësoni një gjuhë të re ose të studioni një lëndë teorike, por gjithashtu do të ndjeni një efekt në jetën tuaj të përditshme.

2. Mungesa e vëmendjes

Herë pas here, ato që duket se janë probleme me kujtesën janë në fakt rezultat i mungesës së vëmendjes. Nuk po flasim këtu për një çrregullim si ADHD, por për një mënyrë jetese të përshpejtuar dhe të nxituar që nuk ju lejon t’i kushtoni vëmendje asaj që jeni duke bërë.

3. Sëmundjet organike

Disa sëmundje, si çrregullimet e tiroides, veshkave dhe mëlçisë, mund të qëndrojnë pas problemeve të kujtesës. Po kështu, mungesa e vitaminave B12, B6 dhe B9, e shkaktuar nga një dietë e varfër mund të jetë gjithashtu një faktor i rëndësishëm.

4. Përdorimi i substancave ose ilaçeve

Ka prova të mjaftueshme në dispozicion për të vërtetuar efektet që mund të kenë droga në aftësitë tuaja njohëse, duke përfshirë kujtesën. Megjithatë, alkooli (pavarësisht se sa i normalizuar është konsumimi i tij) mund të ndikojë seriozisht në kujtesën tuaj nëse nuk konsumohet me moderim. Për më tepër, ajo nuk do të shkaktojë vetëm efekte kalimtare, por edhe dëme afatgjata.

5. Probleme emocionale

Kur situatat e përditshme ju pushtojnë dhe nuk arrini të menaxhoni siç duhet emocionet tuaja, kujtesa juaj mund të ndikohet. Për shembull, nëse vuani nga një nivel i lartë stresi, jetoni në një mjedis konfliktual ose jeni të pikëlluar, është logjike që kapacitetet tuaja mendore të mos jenë në pikën e tyre optimale.

6. Dëmtim kognitiv dhe çmenduri

Përveç rënies njohëse të lidhur me plakjen, mund të shfaqen simptoma më serioze. Këto zakonisht lidhen me sëmundje të tilla si Alzheimer ose Parkinson. Ndonjëherë, njerëzit përjetojnë dëmtim që nuk përparon, por në shumë raste, përfundon duke çuar në çmenduri.

Parandalimi dhe trajtimi i problemeve të kujtesës

Siç mund ta shihni, disa nga shkaqet e problemeve të kujtesës janë të natyrshme dhe të tjera janë patologjike. Megjithatë, nuk është gjithmonë e lehtë të dallosh midis tyre. Për këtë arsye, duhet t’i hidhni një sy dhe t’u përgjigjeni pyetjeve të mëposhtme për të përcaktuar nëse keni nevojë për ndihmë profesionale:

Problemet tuaja të kujtesës a ndërhyjnë ndjeshëm në funksionimin tuaj të përditshëm? Për shembull, a ju pengojnë të përmbushni detyrat dhe detyrimet tuaja, a ju pengojnë marrëdhëniet tuaja shoqërore apo ju shkaktojnë vuajtje?

A keni vështirësi në aksesin e informacionit dhe kujtimeve, edhe nëse keni kohë të mjaftueshme dhe ju jepen të dhëna?