Procesorët e ardhshëm Apple do të kenë deri në 32 bërthama

Sipas Mark Gurman të Bloomberg, çipi mund të konfigurohet edhe me 64 bërthama grafike bazë deri në 80 bërthama grafike.

Raportohet se Apple po teston një çip M3 Ultra me një rritje të ndjeshme të numrit të bërthamave procesorike nga 24 në M2 Ultra në 32 bërthama për gjeneratën e ardhshme të këtij versioni të çipit.

Sipas Mark Gurman të Bloomberg, çipi mund të konfigurohet edhe me 64 bërthama grafike bazë deri në 80 bërthama grafike.

Aktualisht një M2 Ultra ka 60 ose 76 bërthama grafike duke e bërë versionin e ardhshëm të çipit një përmirësim më modest nga një këndvështrim i harduerit grafik.

M2 Ultra është në krye të konfigurimit të linjës M2 dhe arriti më sukses të shkurorëzojë modelin me 64 bërthama grafike të M1 Ultra.

Bloomberg raporton se Apple do të lançojë në Tetor Mac e rinj M3 përfshirë një iMac por gjithashtu konfirmon se nuk do të shohin kompjuterë me variantet M3 Pro dhe M3 Max të paktën deri vitin e ardhshëm.

Gurman parashikon me M3 Ultra do të bëjë debutimin në fund të 2024 bazuar në axhendën e zakonshme të Apple.