Produktet e qumështit mund të prishin gjumin tuaj

Konsumimi i produkteve të qumështit natën vonë mund të prishë gjumin, thotë shkenca. Studiuesit në Kanada anketuan 1,082 studentë kolegji në lidhje me zakonet e tyre të të ngrënit, modelet e gjumit dhe gjumin. Çuditërisht, 40 përqind thanë se ushqime të caktuara ndikonin në gjumin e tyre. Nga ai grup, 20 përqind fajësuan qumështin.
Vetëm 5.5 përqind besonin se ushqimi ndryshonte ëndrrat e tyre, por midis atyre të anketuarve, qumështi përsëri doli në vendin e parë, menjëherë pas ëmbëlsirave me sheqer, si një shkaktar i perceptuar për ëndrra të çuditshme ose shqetësuese.
Studiuesit pyetën për gjithçka, nga frekuenca e anktheve deri te alergjitë dhe intolerancat ushqimore. Doli një model i qartë: Pjesëmarrësit që raportuan intolerancë ndaj laktozës kishin dukshëm më shumë gjasa të kishin ankthe të shpeshta. Dhe lidhja ishte më e fortë midis njerëzve që përjetonin fryrje ose dhimbje barku.
Ushqimet që shkaktojnë “kthimin” e zorrëve mund të aktivizojnë edhe imagjinatën.
Kjo rrugë zorrë-tru ka kuptim fiziologjik. Shqetësimi i barkut mund t’i çojë personat që flenë në faza më të lehta të gjumit, ku ëndrrat e gjalla ose negative janë më të zakonshme. Inflamacioni dhe rritja e kortizolit (një hormon stresi) e shkaktuar nga shqetësimi tretës mund të formësojë më tej tonin emocional të ëndrrave, veçanërisht duke amplifikuar ankthin ose negativitetin.
Hulumtimet e mëparshme e mbështesin këtë ide. Një anketë e vitit 2015 me studentë kanadezë zbuloi se gati 18 përqind e tyre e lidhnin atë që hanin me ëndrrat e tyre, me produktet e qumështit si një “i dyshuari kryesor”, ndërsa një studim online i vitit 2022 me 436 të anketuar zbuloi se njerëzit që hanin më shumë ushqime të sheqerosura kujtonin më shumë ankthe. Studimi i ri nga Kanadaja pasqyron një literaturë më të gjerë mbi dietën dhe gjumin. Një dietë e pasur me fibra, fruta dhe perime shoqërohet me një gjumë më të thellë dhe më qetësues, ndërsa vaktet e pasura me yndyra të ngopura dhe sheqer parashikojnë një gjumë më të lehtë dhe më të fragmentuar.
Të hash vonë natën shoqërohet me cilësi më të dobët të gjumit dhe një “kronotip mbrëmjeje” (domethënë, buf nate), i cili shoqërohet me frekuencën e maktheve.
Nëse hulumtimet e ardhshme konfirmojnë lidhjen midis produkteve të qumështit dhe maktheve, implikimet mund të jenë praktike. Makthet prekin rreth 4 përqind të të rriturve dhe janë të zakonshme në çrregullimin e stresit post-traumatik. Trajtimet me ilaçe kanë efekte anësore. Rregullimi i kohës ose përbërjes së vakteve të mbrëmjes, ose zgjedhja e produkteve të qumështit me pak laktozë, do të ishte një ndërhyrje shumë më pak e kushtueshme dhe më pak e rrezikshme.