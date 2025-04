Prokuroria: Motivi për vrasjen e rreshterit Lika lidhet me punën e tij si polic

Policia e Kosovës në aksionin e zhvilluar sot në Kaçanik, lidhur me rastin e vrasjes së rreshterit Muhamed Lika, ka arrestuar shtatë persona të dyshuar.

Në konferencën për media të mbajtur lidhur me këtë rast kryeprokurori i Ferizajt, Burim Çerkini, ka thënë se personat e arrestuar do të dërgohen në mbajtje dhe do të vazhdojmë me procedurat e mëtutjeshme.

“Sipas dyshimeve tona motivi lidhet me punën e tij si pjesëtar i Policisë së Kosovës”, ka deklaruar Çerkini.

Ndërkohë drejtori i Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha, ka theksuar se disa prej të arrestuarve kanë të kaluar kriminale.

“Kemi arritur të sigurojmë prova të cilat e ndërlidhin këtë grup kriminal me vrasjen e rreshterit tonë, mbetet të shihet backgroundi i tyre, disa kanë pasur të kaluar kriminale kanë qenë të arrestuar te rastet e mëhershme që ndërlidhen me prirje ekstremiste … Rreshteri ynë ka qenë në detyrë zyrtare dhe në disa raste kur disa prej tyre kanë qenë të arrestuar, që lidhen me pamfletin dhe djegien e Gjykatës në Kaçanik”, është shprehur Hoxha.

Ai ka thënë se në mesin e të arrestuarve është edhe djali i një polici.

“Gjatë ditës së sotme është arrestuar edhe një person, i cili është biri i një polici tonë, në shtëpinë e të cilit ne kemi kryer bastisje. Me qëllim të verifikimit të çdo mundësie të mundshme është konfiskuar arma e tij zyrtare, pra është armë zyrtare e policisë së Kosovës, një polici që punon në drejtimin e policisë kufitare”, ka theksuar Hoxha.

Ai ka thënë se në aksion janë bastisur 9 lokacione, shumica në Kaçanik dhe 1 në Klinë.

“Janë sekuestruar dy vetura, fishekë, dylbi dhe dëshmi të tjera”, është shprehur Hoxha.

Ai ka thënë se në mesin e të arrestuarve është një ish-pjesëtar i FSK-së.

Hoxha ka theskuar se njëri nga të arrestuarit sot i ka mbushur 18 vjet.