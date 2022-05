Protesta kundër armëve në Amerikë

Ende të tronditur nga dy masakra që përgjakën vendin në vetëm 10 ditë, disa qindra persona u bënë thirrje ligjvënësve që të bëjnë diçka për t’i dhënë fund tragjedive.

“Është një fatkeqësi që në këtë vend Kongresi nuk mund të tejkalojë lakminë dhe korrupsionin e lobistëve të armëve. Është fatkeqësi që ligjvënësit nuk mund t’i bëjnë ballë atyre që duan t’i japin armë kujtdo, në çdo moment dhe për çdo arsye”, u shpreh Kirsten Gillibrand, senatore demokrate, SHBA.

Fjalët nuk mjaftojnë për të ngushëlluar familjet e 19 fëmijëve dhe 2 mësueseve që u qëlluan për vdekje në Uvalde të Teksasit të martën e kaluar.

Në këtë qytet, banorët nuk e kuptojnë se si një i ri 18-vjeçar, aq sa ishte dhe mosha e autorit të masakrës, mund të blejë armë pa asnjë lloj kontrolli. /euronews

