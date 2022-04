​Pse gërhasim krejt papritur?

Shumë prej nesh pyesin këtu, pse po gërhij papritur? Çfarë do të thotë? A është e keqe për shëndetin tonë apo për higjienën e gjumit?

David B. Schwartz nga Bordi Diplomatik Amerikan i Mjekësisë Dentare të Gjumit dhe president i Akademisë Amerikane të Mjekësisë Dentare të Gjumit, tregon se nuk ka asnjë shkak të vetëm të gërhitjes apo edhe vend të origjinës – hunda, pjesa e pasme e fytit ose baza e gjuhës.

“Një nga arsyet kryesore për gërhitjen është një lloj vibrimi ose pengimi – turbinat e zmadhuara (indet e buta të hundës), bajamet në pjesën e pasme të fytit ose një septum i devijuar. Këto inde të buta vibruese krijojnë zhurmën që ne e quajmë gërhitje”, tha ai.

Arsyeja tjetër kryesore është relaksimi i gjuhës dhe i muskujve të pjesës së pasme të fytit kur një person fle ose është në shpinë. Me fjalë të tjera, gërhitja është zakonisht një shenjë (me zë të lartë) e diçka tjetër që po ndodh me frymëmarrjen tuaj.

Schwartz paralajmëron se gërhitja nuk është kurrë e mirë. Për shembull, ai thotë se “ka shqetësime se mund të ndikojë negativisht në arteriet karotide dhe gërhitja mund të jetë simptoma fillestare e apneas obstruktive të gjumit”.

Ka edhe probleme si tharja e gojës, e cila mund të çojë në rritjen e prishjes së dhëmbëve.

“Ne vërtet dëshirojmë që frymëmarrja nazale të jetë burimi dominues i rrjedhës së ajrit në mushkëritë tona,” tha ai.

Në çfarë moshe fillon zakonisht gërhitja?

“Gërhitja mund të fillojë që në moshën trevjeçare,” tha Schwartz. Dhe me pacientët e rinj, zakonisht është një simptomë e diçka shqetësuese, si bajamet e mëdha ose indet adenoidale që bllokojnë rrjedhën e ajrit. Nëse një fëmijë gërhit, ai duhet të vlerësohet nga një ORL pediatri dhe ndoshta edhe nga një specialist i gjumit.

Si ndikon mjedisi juaj në gërhitjen?

Kur alergjenët hyjnë gjatë sezonit të etheve të barit, lagështia ndryshon gjatë muajve të dimrit ose jeni të ngopur me një të ftohtë, frymëmarrja me gojë rritet dhe, sipas Schwartz, ka një shans më të madh që gjuha të bjerë përsëri në rrugët e frymëmarrjes dhe shkaktojnë gërhitje.

Si ndikon alkooli në gërhitjen:

Alkooli – ose barna të tjera depresive të nervit qendror – shkakton një depresion nervor qendror dhe që zvogëlon natyrën reaguese të trurit, sistemeve nervore dhe muskulore. Shkurtimisht: linjat e komunikimit nga truri në fyt marrin një goditje dhe muskujt e fytit tuaj kanë më shumë gjasa të shemben gjatë gjumit.

Si ndikon pirja e duhanit?

Pirja e duhanit, megjithatë, është pak më e komplikuar. “Së pari, vetë tymi thajnë indet në pjesën e pasme të fytit duke bërë më shumë fërkime për rrjedhën e ajrit,” shpjegon Schwartz. Kjo çon në më pak pështymë, më shumë fërkime dhe më shumë dridhje.

“Faktori tjetër janë enët e vogla të gjakut në fyt që komprometohen për shkak të oksigjenit të ulët, gjë që ndikon në mënyrën se si truri dhe muskujt e fytit reagojnë ndaj sfidave të rënies së oksigjenit dhe ndjeshmërisë ndaj presionit brenda rrugëve të frymëmarrjes,” tha ai.

Shenjat që gërhitja juaj është një shqetësim shëndetësor

Përgjumja gjatë ditës, nokturia (ose zgjimi për të urinuar gjatë natës), kërcitja e dhëmbëve, zgjimet e shumta gjatë natës, mungesa e ëndrrave, mund të jenë shenja që gërhitja juaj duhet të vlerësohet më tej.

“Kur i kombinoni këto simptoma me probleme shëndetësore tashmë të diagnostikuar si hipertensioni, diabeti, a-fib, sëmundja e tiroides, Sindroma Ehlers-Danlos dhe shqetësime të tjera shëndetësore, gjasat për apnea obstruktive të gjumit janë më të mëdha”, shpjegon Schwartz.

Cilat lloje të trajtimeve janë të dobishme për gërhitjen?

Provoni një jastëk pozicional të gjumit, pasi gërhitja mund të përkeqësohet duke fjetur në shpinë. Trajtimet jo-kirurgjikale të tilla si një pajisje e avancimit mandibular, të cilën një dentist i kualifikuar mund ta bëjë për ju, ndihmojnë në orientimin e gojës në gjumë për të parandaluar kolapsin e muskujve. Ekziston edhe makina e presionit të vazhdueshëm pozitiv të rrugëve ajrore (CPAP), e cila është më e rëndë dhe zhurma e saj mund të shqetësojë partnerët e shtratit, por mund të funksionojë shumë mirë për ata që e tolerojnë. Ka edhe ndërhyrje kirurgjikale si heqja e turbinateve, bajameve ose uvulës, por rezultatet nuk janë gjithmonë kuruese. Hapi më i rëndësishëm është të vizitoni një mjek që mund të diagnostikojë dhe të ofrojë mundësi trajtimi.