Pse ia vlen të provoni çajin e bardhë – dhe si ta përgatisni siç duhet

Nëse çaji i zi ju duket shumë i fortë dhe hidhësia e çajit jeshil nuk është tamam ajo që ju pëlqen, çaji i bardhë mund të jetë një alternativë që ia vlen të eksplorohet.
“Të habit me butësinë e tij të përmbajtur”, thotë Kyra Schaper nga Shoqata Gjermane e Çajit.
Çaji i bardhë përgatitet nga filizat e rinj dhe i nënshtrohet vetëm një përpunimi minimal. Schaper i përshkruan karakteristikat e tij tipike si delikate, pak të ëmbla, të freskëta me nota lulesh dhe ngjyrë të butë.
Dhe ofron gjithashtu disa përfitime shëndetësore. Për shkak të përpunimit minimal, çaji i bardhë përmban nivele të larta antioksidantësh si katekina dhe polifenole.
Krahasuar me çajin jeshil të pafermentuar, çaji i bardhë fermentohet lehtë dhe përmban më pak tanine. “Dhe përmbajtja e tij e kafeinës është gjithashtu më e ulët”, shton Schaper.
Si të përgatitet dhe ku të fillohet
Uji i vluar mund të shkatërrojë aromat delikate dhe lëndët ushqyese të vlefshme të çajit të bardhë. Ekspertët rekomandojnë përdorimin e ujit të ngrohur në rreth 70-80 gradë Celsius.
Për fillestarët, disa varietete klasike ofrojnë një pikënisje të arritshme.
Pai Mu Tan, nga provinca Fujian e Kinës, është i njohur për profilin e tij të butë dhe lulesh. Shou Mei ka një shije pak më të fortë dhe më të plotë, ndërsa Silver Needle – e bërë nga sytha të pahapur – vlerësohet për karakterin e saj të rafinuar, pothuajse të butë.Megjithatë, kushdo që dëshiron ta provojë, duhet të jetë i vetëdijshëm se ka një reputacion për shijen e fituar. “Dashuria me gllënjkën e parë është e rrallë me çajin e bardhë, por shpesh vijojnë marrëdhënie që zgjasin gjithë jetën”, thotë Schaper.