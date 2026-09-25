Ballina Sport Futboll Pse ndeshjet e futbollit Irlandë–Izrael janë kaq të diskutueshme?

Pse ndeshjet e futbollit Irlandë–Izrael janë kaq të diskutueshme?

Ndeshjet mes Republikës së Irlandës dhe Izraelit në Ligën e Kombeve të UEFA-s për sezonin 2026–27 janë shndërruar në një çështje të debatueshme për shkak të luftës në Gaza.

Kur UEFA përcaktoi grupet në shkurt, Irlanda dhe Izraeli u vendosën në të njëjtin grup. Vendimi shkaktoi reagime të forta nga tifozë, futbollistë dhe figura publike irlandeze, disa prej të cilëve kërkuan bojkotimin e ndeshjes.

Shtatë muaj më vonë, ndeshja pritet të zhvillohet sipas planit, por kritikat në Irlandë janë shtuar. Ka gjithashtu thirrje që zyrtarët e futbollit irlandez të mos dërgojnë ekipin në ndeshje.

Çështja ka shkaktuar edhe reagime të ashpra nga pala izraelite, duke e kthyer përballjen sportive në një ngjarje me ngarkesë të madhe politike dhe shoqërore. /mesazhi

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