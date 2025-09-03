Pse pacientëve me kancer u këshillohet të hanë akullore?

Humbja e oreksit, vështirësia në gëlltitje, plagët dhe dhimbja në gojë janë vetëm disa nga efektet anësore të zakonshme të trajtimit të kancerit që e bëjnë të vështirë të ngrënit.
Por, sipas ekspertëve, këto efekte të padëshiruara mund të lehtësohen me një ushqim të thjeshtë dhe të shijshëm siç është akullorja.
Mbajtja e një diete të shëndetshme gjatë trajtimit të kancerit nuk është gjithmonë një detyrë e lehtë.
Edhe pse humbja e peshës ndonjëherë mund të jetë shenja e parë që çon në diagnozën e kancerit, ajo ndodh më shpesh gjatë trajtimit të kancerit dhe terapive onkologjike si kimioterapia dhe radioterapia.
Në fakt, humbja e peshës është zakonisht rezultat i efekteve anësore të mëposhtme të terapive të kancerit:
Humbje e oreksit
Të përziera dhe të vjella
Plagë dhe dhimbje në gojë dhe fyt
Gojë e thatë (kserostomi)
Ndryshimi në shijen e ushqimit
Vështirësi në gëlltitje (disfagi)
Akullorja mund të përmirësojë oreksin tek pacientët me kancer
Humbja e oreksit është një nga problemet më të zakonshme që ndodh si pasojë e sëmundjes ose si pasojë e trajtimit, gjë që mund ta ndërlikojë ndjeshëm shërimin e pacientëve onkologjikë. Për të zgjidhur këtë problem, akullorja mund të jetë shumë e dobishme.
Një nga arsyet pse akullorja u rekomandohet disa pacientëve me kancer është aftësia e saj për të stimuluar oreksin e pacientëve që e kanë humbur pjesërisht ose plotësisht atë.
Cilësia kremoze, shija e këndshme dhe gëlltitja e lehtë e akullores e bëjnë këtë ushqim të tolerohet mirë nga pacientët onkologjikë.
Për më tepër, profili kalorik i akullores është i dobishëm. Për pacientët me kancer që përjetojnë humbje të padëshiruar në peshë ose vështirësi në ruajtjen e peshës, ky ushqim mund të jetë një mënyrë e përshtatshme për të siguruar energji pa pasur nevojë të konsumojnë sasi të mëdha ushqimi.
Gjithashtu, akulloret që janë të pasuruara me proteina ose të kombinuara me përbërës të tillë si frutat, arrat ose kosi, kontribuojnë në përmirësimin e profilit të përgjithshëm ushqyes të dietës tek pacientët onkologjikë.
Ekspertët gjithashtu rekomandojnë akulloren si një nga opsionet për përmirësimin e oreksit dhe parandalimin e humbjes së peshës tek pacientët me kancer. Konkretisht, për të rritur sasinë e proteinave dhe kalorive në vakte.
Këshillohen:
Produkte qumështi (djathë, djathë krem, qumësht pluhur që mund ta shtoni në puding ose milkshake).
Akullore, qumësht me çokollatë, gjalpë, gjalpë kikiriku.
Pulë me erëza (borzilok, rozmarinë, kopër).
Të bardhat e vezëve
Brumë çaji, krisur, biskota me fruta të thata.
Bukë me fara, makarona.
Fruta të thata si meze të lehtë (arra, lajthi, bajame, rrush të thatë, hurma, fiq të thatë dhe kajsi).
Majonezë, ketchup, salcë kosi (për t’u shtuar me vaktin kryesor).
Fruta me shtimin e kremit të rrahur, kremit të ëmbël.
Lëngje frutash të shtrydhura natyrshëm me mjaltë.
Komposto dhe reçel frutash, ëmbëlsira frutash.
Akullorja lehtëson dhimbjet dhe plagët në gojë
Qelizat në gojë dhe në traktin tretës janë veçanërisht të ndjeshme ndaj inflamacionit të zgavrës orale të shkaktuar nga kimioterapia. Kimioterapia është një trajtim i zakonshëm për pacientët me kancer dhe përfshin përdorimin e barnave që parandalojnë rritjen e qelizave kancerogjene, ose duke shkatërruar ato qeliza ose duke ndaluar ndarjen e tyre. Problemet me të ngrënit mund të ndodhin për shkak të efekteve të këtyre barnave në qelizat e shëndetshme në gojë dhe në sistemin tretës.
Një gjendje e njohur si mukozit oral – e karakterizuar nga ulçera (plagë) dhe lezione në gojë ose në traktin gastrointestinal – është shumë e zakonshme tek njerëzit që i nënshtrohen trajtimit të kancerit.
Studimet tregojnë se afërsisht 80 përqind e pacientëve që marrin kimioterapi me dozë të lartë zhvillojnë mukozit oral. Ulçerat shkaktojnë dhimbje akute, gjë që ua vështirëson pacientëve të ngrënit.
Duke qenë e ftohtë, akullorja mund të zvogëlojë dhimbjen dhe inflamacionin në fyt në rastet e mukozitit.
Akullorja gjithashtu lehtëson ndjesinë e thatësisë në gojë
Një tjetër indikacion i zakonshëm për futjen e akullores në dietën e pacientëve me kancer është kserostomia, ose goja e thatë – një gjendje e zakonshme tek pacientët që marrin kimioterapi ose radioterapi, veçanërisht kur trajtimet ndikojnë në kokë dhe qafë. Kserostomia jo vetëm që është e pakëndshme, por mund ta bëjë të vështirë përtypjen e ushqimit, gëlltitjen dhe të folurit.
Akullorja, duke qenë e ftohtë dhe freskuese, mund të lehtësojë përkohësisht ndjesinë e thatësisë në gojë, por gjithashtu të stimulojë pështymën (sekrecionin e pështymës) dhe të lehtësojë gëlltitjen e ushqimeve të tjera.
Masat paraprake që duhen marrë në konsideratë
Pavarësisht përfitimeve të saj, konsumi i akullores nga pacientët me kancer nuk është pa masa paraprake. Së pari, duhet t’i kushtohet vëmendje temperaturës së akullores. Kur akullorja konsumohet shumë e ftohtë, mund të shkaktojë efekte anësore si dhimbje koke ose edhe simptoma të ngjashme me dispepsinë, për shkak të efektit në qarkullimin e zorrëve.
Ky rrezik rritet kur akullorja konsumohet në mënyrë të detyruar ose në sasi të mëdha, gjë që mund të ndodhë tek njerëzit për të cilët akullorja është një nga ushqimet e pakta që shijohen gjatë trajtimit, raporton portali spanjoll ” Infobae “.
Është gjithashtu e rëndësishme të merret në konsideratë statusi imunitar i pacientit. Për pacientët me neutropeni – një gjendje gjaku e karakterizuar nga nivele të ulëta të neutrofileve (qeliza të bardha të gjakut që mbrojnë trupin nga infeksioni) – disa qendra këshillojnë shmangien e ushqimeve të pasterizuara ose ushqimeve me rreziqe mikrobiologjike.
Në këtë rast, rekomandohet të zgjidhni akullore industriale që janë të sigurta nga pikëpamja shëndetësore dhe të shmangni akulloret e bëra në shtëpi nëse nuk mund të garantohet ruajtja e duhur e tyre.