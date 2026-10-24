Pse po bëhet gjithnjë e më e vështirë të bëjmë një gjumë të mirë

Gjumi cilësor po bëhet gjithnjë e më i vështirë për shkak të ndryshimeve klimatike, teknologjisë dhe kulturës së punës që kërkon të jemi vazhdimisht të disponueshëm.
Gjumi është thelbësor për shëndetin, pasi ndihmon trupin të riparojë indet, trurin të eliminojë mbetjet dhe organizmin të konsolidojë kujtimet.
Sipas studiuesve, temperaturat e larta, veçanërisht gjatë natës, e vështirësojnë ftohjen e trupit dhe mund të vonojnë rënien në gjumë, duke shkaktuar zgjime të shpeshta.
Ndërkohë, zhurmat e trafikut, ndotja dhe ndriçimi artificial në qytete ndikojnë gjithashtu në cilësinë e pushimit.
Problemi nuk i prek të gjithë njësoj.
Personat që jetojnë në banesa të mbipopulluara ose të izoluara dobët, si dhe ata që nuk kanë mundësi të përballojnë pajisjet për freskimin e ambientit, mund ta kenë më të vështirë të flenë në kushte të përshtatshme.
Një tjetër shqetësim është përdorimi i pajisjeve inteligjente dhe aplikacioneve që matin gjumin.
Edhe pse mund të ndihmojnë në identifikimin e problemeve të mundshme, rezultatet e tyre nuk janë gjithmonë të sakta dhe mund të shkaktojnë ankth.
Studiuesit paralajmërojnë edhe për trendin “sleepmaxxing”, që nxit përpjekjet për të arritur gjumin e përsosur përmes rutinave strikte dhe metodave që nuk kanë gjithmonë mbështetje shkencore.
Edhe oraret e punës ndikojnë ndjeshëm, veçanërisht te personat që punojnë natën ose me turne.
Sipas raportit, rreth 21 për qind e punonjësve në Evropë punojnë me turne, ndërsa puna nga shtëpia dhe mesazhet jashtë orarit e bëjnë më të vështirë ndarjen e jetës profesionale nga ajo personale.
Për këtë arsye, studiuesit kërkojnë masa më të gjera nga qeveritë, institucionet shëndetësore dhe punëdhënësit, duke përfshirë orare më të parashikueshme, mbrojtje më të mirë të kohës së pushimit dhe qasje më të barabartë në kujdesin për çrregullimet e gjumit.
Sipas tyre, përmirësimi i gjumit nuk varet vetëm nga zakonet individuale, por edhe nga kushtet në të cilat njerëzit jetojnë dhe punojnë.