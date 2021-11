Pse speci djegës është një mrekulli për organizmin?

Përdoreni atë dhe mund të jetoni më gjatë.

Një studim i madh tregoi se të rriturit që hanin të paktën një spec djegës djegës të freskët ose të tharë në muaj për gati 20 vjet, ulnin shanset e tyre për vdekje me 13%. Studiuesit nuk janë të sigurt pse, por ata mendojnë se disa merita mund të jenë për shkak të lëndëve ushqyese të specave dhe fuqisë së tyre për të luftuar inflamacionin dhe mbipeshën.

Skuqja totale e trupit që ndjeni kur hani një spec djegës është më shumë se një ndjenjë. Kapsaicina – kimikati – rrit shpejtësinë me të cilën nxehet i gjithë trupi juaj. Ai gjithashtu aktivizon një neuron shqisor të quajtur TRPV1, i cili ndihmon në parandalimin e akumulimit të yndyrës dhe kontrollon oreksin tuaj. Ky kombinim që përshpejton metabolizmin mund t’ju ndihmojë të humbni peshë. Studiuesit shpresojnë ta zbatojnë këtë njohuri për të frenuar shtimin në peshë.

Në laborator, kapsaicina që ndodhet te speci djegës, duket se vret qelizat e lidhura me më shumë se 40 lloje kanceri, duke përfshirë kancerin e zorrës së trashë, mëlçisë, mushkërive dhe pankreasit dhe leuçeminë. Kimikati pikant ndryshon mënyrën se si veprojnë disa gjene të lidhura me qelizat e kancerit dhe madje i ndalon ato të rriten. Por studime të tjera sugjerojnë se vetë kapsaicina mund të lidhet me kancerin. Sidoqoftë, nevojiten më shumë studime.

Por nëse ju përcëllon fyti kur keni ngrënë pa dashje pak spec djegës është dicka tepër e sikletshme. Nëse hani një të tillë ndjeni një flakë të vërtetë, anashkaloni ujin mos pini uje se nuk e shuan djegien uji, dhe pini gllënjka të vogla qumështi ose merrni akullore ose gjizë.