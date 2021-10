Pse zverdhet lëkura kur hani shumë karrota

Ato janë të pasura me fibra, kalium, vitamina K dhe C, antioksidues të ndryshëm dhe beta karoten, i cili i jep kësaj perime një ngjyrë të bukur portokalli.

Por vetëm se një karotë është e shëndetshme nuk do të thotë që ju mund të hani shumë nga ajo, pasi mund të ndodhin efekte të caktuara anësore.

Ngjyra e lëkurës mund të ndryshojë

Nëse hani shumë karota, mund të merrni shumë beta karoten në qarkullimin e gjakut, gjë që mund të bëjë që lëkura juaj të zverdhet. Ndryshimi i ngjyrës ndodh kryesisht në pëllëmbët dhe shputat e këmbëve, dhe nëse mund të duket e çuditshme, nuk është e rrezikshme për shëndetin, shkruan Eat This, Not That.

Rrezik më i ulët i zhvillimit të diabetit

Karotat e mesme përmbajnë rreth dy gramë fibra, të cilat ngadalësojnë thithjen e glukozës në qarkullimin e gjakut. Përveç kësaj, këto perime janë të pasura me antioksidues që ndihmojnë në shtypjen e dëmit të shkaktuar nga radikalet e lira.

Një studim holandez që përfshiu 38.000 njerëz tregoi se ekziston një lidhje e fortë midis konsumit të karotenoideve (α-karoten dhe β-karoten) dhe një rreziku më të ulët të zhvillimit të diabetit.

Skuqje, ënjtje dhe reaksione të tjera alergjike

Alergjia ndaj karotës prek rreth 25 për qind të njerëzve që janë alergjikë ndaj ushqimit në Evropë. Reagimet tipike alergjike janë skuqja dhe ënjtja.

Mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër sëmundjeve të tjera

Shumë studime kanë treguar një lidhje midis antioksiduesve dhe rezultateve më të mira të trajtimit. Kjo është një nga arsyet pse na kujtohet gjithmonë të hamë më shumë fruta dhe perime të freskëta dhe më pak ushqime të përpunuara.

Karotenoidet shpesh janë hulumtuar dhe një studim i vitit 2018 zbuloi një lidhje të fortë midis një përqendrimi më të lartë të vitaminës C në gjak, karotenoideve dhe vitaminës E dhe një rreziku të reduktuar të sëmundjeve kardiovaskulare.