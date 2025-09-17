PSG fiton bindshëm ndaj Atalantas

PSG e ka nisur me fitore sezonin e ri të Champions League, ashtu si e mbylli të vjetrin.
Kampioni në fuqi, para tifozëve vendas në ”Parc des Price” e mposhti skuadrën e Atalantas, me rezultat bindës, 4-0.
Marquinhos hapi serinë e golave qysh në minutën e 3-të të ndeshjes.
Në minutën e 39-të, Khvicha Kvaratshkelia dyfishoi rezultatin.
Skuadra e Luis Enriques nuk u mjaftua me kaq dhe shënoi edhe dy gola të tjerë në pjesën e dytë.
Nuno Mendes në minutën e 51-të dhe Goncalo Raos në 90+1, u shtuan në listën e golashenuesve.