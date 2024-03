Publikohen risitë për rregullat e trafikut rrugor, gjoba të mëdha për shkelësit

Ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor do të hyjë në fuqi më 3 prill të këtij viti.

Ky Ligji parasheh disa risi sa i përket gjobave për kundërvajtje në trafik.

Policia e Kosovës ka publikuar disa nga ndryshimet.

Për mosvendosje të rripit të sigurisë, drejtuesi i automjetit do të gjobitet 150 euro. Për përdorim të telefonit nga 100- 500.

Për tejkalim të shpejtësisë gjobat janë nga 20 – 1000 euro.

Ligji Nr. 08/L-186 për rregullat e trafikut rrugor është miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës me datë 22.02.2024, ndërsa është shpallur me dekretin Nr. DL-42/2024 me datë 11.03.2024 nga

Presidentja e Republikës së Kosovës, i njëjti me datë 18.03.2024 është publikuar në Gazetën Zyrtare dhe fillon të zbatohet nga data 03.04.2024.

