Punëtorët e RTK-së protestojnë për mungesë pagash, paralajmërojnë grevë të përgjithshme

Punëtorët e RTK-së kanë protestuar sot për mungesë të pagave. Kryetari i SPERTK, Gëzim Bimbashi në fjalën e tij tha se gjendja aktuale është fyerje për punën dhe dinjitetin për secilin punëtorë të RTK-së.
“Sot jemi këtu jo për lluks, jo për rritje pagash fatkeqësisht por për një të drejtë themelore për pagën tonë që na takon me ligj. Kjo është fyerje për punën dhe dinjitetin për secilin punëtorë në RTK”, tha Bimbashi.
Ai shtoi se derisa punëtorët e mediumit publik janë pa paga, deputetët e Kuvendit vazhdojnë ti marrin pagat e tyre rregullisht çdo muaj, pa asnjë vonesë.
“Për këtë situatë përgjegjësi kanë të gjithë, Kuvendi, Qeveria dhe Menaxhmenti i RTK-së. Sot për shkak të neglizhencës rrezikohet funksionimi i saj. Pa paga, pa respekt e mbështetje asnjë institucion nuk mund të mbijetoj”, tha Bimbashi.
Kryetari i SPERTK paralajmëroj që në rast se situata nuk ndryshon do të hyjnë në grevë të përgjithshme, duke mos përjashtuar mundësinë që protestat e tyre të përshkallëzohen.
“Kemi qenë të durueshëm por durimi ynë ka kufi, nëse nuk gjendet zgjidhje sindikata e punëtorëve të rtk do të shqyrtoj mundësitë ligjore për grevë të përgjithshme, dhe nëse vazhdohet me heshtje protestat tona edhe mund të përshkallëzohen”, tha Bimbashi.
Bimbashi pati edhe një pyetje për gjithë skenën politike.
“Çfarë jeni duke dashur të bëni me RTK? A po e lëni qëllimisht të rrënohet apo po prisni të shuhet zëri publik i Kosovës. Por kjo nuk do të ndodh me asnjë çmim”, tha Bimbashi derisa falënderoj të gjitha mediat që janë solidarizuar me RTK-në sa herë që kanë pasur nevojë.
Në anën tjetër nënkryetarja e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Naile Dema bëri thirrje që pagat për punëtorët e RTK-së të ekzekutohen sa më shpejt.
Ajo shtoi se AGK do të jetë në përkrahje të kolegëve nga medium publik.
“AGK natyrisht pa hezitim është në përkrahje dhe duke u solidarizuar me kolegët tonë në RTK. AGK e ka vetëm një kërkesë sot, kërkojmë në mënyrë urgjente dhe të padiskutueshme nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti që të alokojë mjetet për pagat për punëtorët e RTK-së dhe kështu të ndërpritet presioni financiar që po bëhet ndaj punonjësve medial”, tha Dema.
Kurse Fisnik Dërguti anëtar i kryesisë së SPERTK-së, tha se zgjidhja për RTK po përdoret për inate politike, për shantazh për të sqaruar hesapet politike partitë mes veti.
“Kërkesat tona janë legjitime dhe duhet të gjendet sa më shpejt zgjidhje. E kemi ditur mirë që kur kemi mbetur pa paga në tremujorshin e parë këtë vit do të mbesim prapë pa paga. Një kritikë të ashpër e drejtoj drejt u.d të Drejtorit të Përgjithshëm i cili është dashur që më herët të adresojë këtë çështje dhe të vazhdohet financimi i rregullt i RTK-së”, tha Dërguti.