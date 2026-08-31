Putin dhe Modi theksojnë zgjerimin e marrëdhënieve Rusi-Indi dhe bashkëpunimin ekonomik

Presidenti rus, Vladimir Putin dhe kryeministri Indian, Narendra Modi, kanë zhvilluar bisedime në Bishkek, në margjinat e samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO), ku kanë theksuar forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimit ekonomik, transmeton Anadolu.
Putin tha se vëllimi i tregtisë mes Rusisë dhe Indisë u rrit me më shumë se 2 për qind në gjysmën e parë të vitit 2026, ndërsa shkëmbimet turistike u rritën me 16 për qind në vitin 2025.
“Gjithashtu, dëshiroj të theksoj me kënaqësi se marrëdhëniet ruso-indiane vazhdojnë të forcohen mbi bazën e parimeve të një partneriteti strategjik posaçërisht të privilegjuar”, tha Putin, duke ia atribuar vëmendjes personale të Modit forcimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Modi, nga ana e tij, tha se India mbështet të gjitha përpjekjet për paqe lidhur me Ukrainën dhe se do të vazhdojë ta bëjë këtë, duke theksuar se të gjitha problemet duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore.
Ai shtoi se vizita e planifikuar e Putinit në samitin e BRICS-it në New Delhi në muajin shtator do t’i forcojë më tej marrëdhëniet Rusi-Indi.
Ndihmësi i presidentit rus, Yuri Ushakov, më herët ka deklaruar se takimi në Bishkek kishte rëndësi të veçantë, duke theksuar se udhëheqësit kishin rënë dakord të diskutonin disa çështje kyçe.
Ai tha se Rusia dhe India kanë një partneritet strategjik të privilegjuar, ndërsa bashkëpunimi mes tyre po zgjerohet në të gjitha fushat.