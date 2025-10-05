Qendra të dhënash në hapësirë? Jeff Bezos thotë se është e mundur

Themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, parashikoi qendrat e të dhënave në shkallë gigavat do të ndërtohen në hapësirë brenda 10 deri në 20 viteve të ardhshme dhe se energjia diellore e disponueshme vazhdimisht do të thotë se ato përfundimisht do të tejkalojnë ato të bazuara në Tokë.
Bezos e krahasoi gjithashtu rritjen e Inteligjencës Artificiale me bumin e internetit në fillim të viteve 2000, duke nxitur optimizëm pavarësisht rrezikut.
Koncepti i qendrave të të dhënave orbitale ka fituar terren midis gjigantëve të teknologjisë, pasi ato në Tokë kanë rritur kërkesën për energji elektrike dhe ujë për të ftohur serverat e tyre.
“Këto grupe gjigante trajnimi, ato do të ndërtohen më mirë në hapësirë, sepse ne kemi energji diellore atje, 24/7. Nuk ka re dhe as shi, as mot”, tha Bezos.
“Ne do të jemi në gjendje të kapërcejmë koston e qendrave të të dhënave tokësore në hapësirë në dy dekadat e ardhshme.”
Bezos tha se kalimi në infrastrukturën hapësinore është pjesë e një trendi më të gjerë të përdorimit të hapësirës për të përmirësuar jetën në Tokë.
“Kjo ka ndodhur tashmë me satelitët e motit dhe të komunikimit”, tha ai.
“Hapi tjetër janë qendrat e të dhënave, pastaj llojet e tjera të prodhimit.”