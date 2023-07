Rama sonte takohet me Vuçiqin

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është duke zhvilluar një tur nëpër vendet e Ballkanit Perëndimor.

Pjesën e parë të ditës së enjte ai e kaloi në Maqedoninë e Veriut, ndërsa pjesën e dytë e kaloi në Kosovë, me ç’rast u takua me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeparlamentarin Glauk Konjufca.

Sot në mëngjes ai do të udhëtojë për në Bosnje dhe Hercegovinë, pastaj do të shkojë në Mal të Zi, ku do të takohet me kryeministrin Dritan Abazoviq.

Në mbrëmje, ai do të shkojë në Serbi për t’u takuar me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq.

Kujtojmë se këto vizita Rama po i zhvillon për t’u konsultuar me përfaqësuesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor para Samitit të Berlinit që do të mbahet në Tiranë më 16 tetor.

Më poshtë e gjeni agjendën për sot të kryeministrit Rama.