Reagim i hoxhallarëve të Shqipërisë për projektin “House of One”

Deklaratë (publikuar në 16/06/2021)

Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit

Qëndrimi islam ndaj feve të tjera dhe projektit “House of One”

Me përgjegjësinë që na ka ngarkuar Zoti, për të thënë të vërtetën, dhe me tagrin e të qenit hoxhallarë deklarojmë se:

Islami është e vetmja fe që Zoti ka zbritur tek të gjithë profetët që Ai dërgoi tek njerëzit, që nga Ademi e deri tek i fundit i tyre, Muhamedi (paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë), me të cilin Ai e përmbylli zbritjen e shpalljes hyjnore. Islami është e vetmja rruge e vërtetë me të cilën njeriu duhet dhe mund t’i afrohet Krijuesit, të gjitha fetë e tjera, sado të vërteta të kenë mbetur në to, ato janë shfuqizuar me zbritjen e Kuranit.

Islami është pra eskluzivist, që do të thotë se ai pranon si përfundimtare e të plotë përjashtimisht vetëm të vërtetën e tij. Ai është mbartësi dhe përçuesi i vetëm i të vërtetës shpëtimtare, e cila është gjithashtu një e vetme, duke e pasur kësisoj teologjikisht të pamundur të pranojë fetë e tjera si mbartëse dhe përçuese të së vërtetës së plotë dhe një të vetme. Nëse do ta bënte diçka të tillë, do të mohonte eskluzivitetin e të qenit mbartës dhe përçues i të vërtetës së plotë dhe një të vetme, e do t’i duhej të pranonte se e vërteta e tij është e mangët, e cungët.

Muslimani që pohon se Krishterimi dhe Judaizmi vazhdojnë të jenë mbartës dhe përçues të së vërtetës shpëtimtare (e cila, e përsërisim, është një dhe e vetme) krahas Islamit, ai ka mohuar një nga shtyllat bazë të besimit të tij, për rrjedhojë ka kryer një akt të rëndë apostazie (kufri).

Kjo doktrinë është e përcaktuar qartë dhe prerazi në Kuran, në Thëniet Profetike dhe konsensusin e mbarë dijetarëve të Islamit, që nga fillimet e tij.

Allahu thotë në Kuran:

“Feja e pranueshme tek Allahu është Islami.” (Ali Imran: 19)

“E kush kërkon fe tjetër përveç Fesë Islame, atij kurrsesi nuk do t’i pranohet dhe në Botën tjetër ai do të jetë nga të humburit.” (Ali Imran: 85)

Dy këto ajete Kuranore, dhe tekste të tjera, pohojnë qartë se e vetmja fe e pranuar tek Zoti është Islami dhe se çdo fe tjetër veç tij në jetën tjetër të garanton vetëm humbje.

Allahu i urdhëron muslimanët t’i ftojnë të gjithë njerëzit të pranojnë me vullnetin e tyre të lirë Islamin, dhe i urdhëron të ftojnë në dialog të sinqertë dhe objektiv ithtarët e çdo besimi, ku një ftesë e veçantë ju drejtohet judenjve dhe të krishterëve. Allahu thotë për këtë në Kuran:

“Thuaju: “O ithtarë të Librit! Ejani në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe mes jush: “Të mos adhurojmë asnjë tjetër përveç Allahut e të mos i bëjmë Atij shok në adhurim! Të mos e konsiderojmë njëri-tjetrin si zota përveç Allahut!” E në qoftë se ata refuzojnë, thuaju: “Dëshmoni se ne jemi muslimanë (të nënshtruar ndaj Tij)!” (Ali Imran: 64)

Por Islami ka gjithashtu pjesë të doktrinës, parimeve dhe normave të tij, bashkëjetesën me ithtarët e këtyre feve, duke u garantuar, në kushtet e superioritetit numerik dhe politik, jetën, nderin dhe pasurinë e tyre, çka shpesh në histori ithtarët e këtyre feve nuk e kanë bërë me muslimanët, ashtu siç muslimanët e kanë bërë me ta. Është i njohur parimi islam që mohon detyrimin në fe. Allahu thotë në Kuran:

“Nuk ka detyrim në fe. Është sqaruar e vërteta nga e kota.” (el-Bekare: 256)

“Dhe thuaj: “E vërteta është nga Zoti juaj; e kush të dojë, le të besojë, e kush të dojë, le të mohojë.” (el-Kehf: 29)

Islami pranon gjithashtu, njeh dhe nderon si profetë të mëdhenj edhe Isain (Jezu Krishtin) edhe Musain (Moisiun) dhe ndjekësit e tyre i konsideron si “ithtarë të Librit” dhe i sheh ata në parim si më të afërt me të, duke përcaktuar edhe dispozita të posaçme për ta. Krahas tyre, Islami pranon ekzistencën dhe bashkëjetesën edhe me të tjerët, por ai bën një ndarje të qartë mes normave që përcaktojnë bashkëjetesën, tolerancën, mirësjelljen dhe bashkëpunimin për çështje të kësaj bote në interes reciprok, qofshin këto edhe morale, dhe atyre që kanë të bëjnë me besimin dhe fenë e gjithsecilit, për aq kohë sa nuk përballet me dashakeqësi dhe armiqësi prej tyre. Bashkëjetesa paqësore me ithtarët e besimeve të tjera përcaktohet për ne si muslimanë edhe nga sjellja, afërsia familjare, fisnore, etnike, kombëtare dhe interesi reciprok për çështjet e kësaj bote.

Duke u nisur nga kjo e vërtetë e jetuar për shekuj me radhë nga ne muslimanët, e shohim krejt të panevojshëm, madje të dëmshëm dhe, më së paku, hipokrit, dialogun ndërfetar që synon ose bie në pozicione sinkretike (përzierje) fetare të pranimit qoftë edhe të pjesshëm të doktrinave apo riteve të feve të tjera, nën justifikimin abuziv të tolerancës dhe bashkëjetesës ndërfetare.

Kështu që, doktrinat fetare (të cilat si rregull janë ekskluziviste dhe e përjashtojnë njëra-tjetrën), në parim mund të bashkëjetojnë me njëra-tjetrën, sepse njerëzit e këtyre besimeve janë të detyruar të përshtaten në një bashkëjetesë të përditshme mes tyre. Për rrjedhojë, çdo dialog apo bashkëveprim me karakter fetar që synon apo shpie në bindje, pohime dhe veprime që bien ndesh me të vërtetat e feve përkatëse, është sinkretizëm fetar i papranueshëm ose shtirje që nuk i takon njerëzve të fesë ta bëjnë. Për më tepër kjo i bën dëm vetë shoqërisë njerëzore, sepse i errëson dhe venit asaj njohjen e së vërtetës përfundimtare të Krijuesit.

Sinqeriteti dhe të qenit i vërtetë është virtyt që i nderon besimtarët. Kështu që, me tagrin moral të të qenit të vërtetë dhe të sinqertë në marrëdhënie me të tjerët, si dhe njohës të doktrinës dhe ligjit islam, distancohemi nga miratimi dhe përshëndetja që përfaqësuesit e KMSH-së, i bën projektit sinkretik “Shtëpia e Njëshit. Tre Fe nën një çati.”, sepse ky projekt:

1. Cenon doktrinën e eskluzivitetit të Islamit si mbartës dhe përçues i të vërtetës së plotë dhe një të vetme.

2. Cenon superioritetin e Islamit ndaj të gjitha feve të tjera, duke pranuar barazinë e tij me to.

3. Cenon parimin se Islami është shfuqizues i të gjitha feve të tjera.

4. Përçon mesazhin e pasaktë se Islami e përligj adhurimin e gabuar që i bëhet Zotit nga këto besime.

5. Përçon mesazhin e pasaktë se doktrinat fetare nuk cenohen nëse ndërhyhet në modifikimin e praktikave dhe ritualeve të tyre.

6. Përçon mesazhin e pavërtetë se fetë kanë nevojë për tutorim nga faktorë të tretë, që t’ia dalin të menaxhojnë tensionet e natyrshme të një bashkëjetese në territorin mes tyre.

Hoxhallarët nënshkrues të kësaj deklarate:

1. Agim Balla

2. Agron Haxhiu

3. Agron Krriku

4. Ahmed Xhafa

5. Alban Bullari

6. Alban Gorishti

7. Alban Kodra

8. Altin Çullhaj

9. Altin Plumbi

10. Altin Shehu

11. Arben Shosha

12. Arbër Peza

13. Arenc Gjevori

14. Arjan Gazide

15. Arjan Kutelli

16. Arjan Ymeraj

17. Arlent Kazani

18. Avni Zeqiri

19. Bashkim Fejzo

20. Behar Kaçeli

21. Besim Dervishi

22. Bledar Haxhiu

23. Bledar Kuqo

24. Bledi (Bilal) Shkrepi

25. Çlirim Shehu

26. Dashnor Karaboja

27. Daud Çaça

28. Diamand Muja

29. Edisnajdo Hyseni

30. Edmond Çifliku

31. Edmond Dema

32. Edmond Reçi

33. Eduart Baholli

34. Eduart Shtrezi

35. Elton Harxhi

36. Enes Mata

37. Ervin Murati

38. Ervis Sula

39. Ervis Shabanaj

40. Esat Xhakja

41. Fatjon Elezi

42. Fatmir Idrizi

43. Fatmir Kepi

44. Florian Meçe

45. Gazmir Rrustaj

46. Genc Plumbi

47. Gentian Mara

48. Gentian Rushiti

49. Gerald Koro

50. Haki Hoxha

51. Hamza Lami

52. Hasan Malja

53. Haxhi Gjediku

54. Ilir Hajrullahi

55. Ilir Harunaj

56. Irfan Tota

57. Ismet Thaçi

58. Justinian Topulli

59. Kasem Hafizi

60. Kastriot Bardhi

61. Kelmend Korra

62. Klodjan Mulita

63. Lavdim Lushi

64. Lulzim Plloçi

65. Marken Droboniku

66. Marsel (Junus) Telezi

67. Merxhan Shehu

68. Mevlad Çollaku

69. Migen Matraku

70. Mitat Daja

71. Muhamed Baku

72. Muhamed Estrefi

73. Muharrem Çela

74. Namik Murto

75. Nazmi Kurti

76. Neki Brahimi

77. Neki Kaloshi

78. Petrit Zharova

79. Platon Llana

80. Qazim Maçi

81. Redin Latollari

82. Renard Sadikllari (Ibrahim Nun)

83. Resul Çela

84. Rexhep Milaqi

85. Rifat Bajrami

86. Rudens Rexha

87. Sabahudin Jashari

88. Sahit Lala

89. Saimir Kokiçi

90. Sidki Vranezi

91. Silvan Mehmetaj

92. Sokol Kondakçiu

93. Shkëlqim Shabani

94. Tahir Shaba

95. Tasim Darsi

96. Taulant Dani

97. Tomor Boriçi

98. Umer Malaj

99. Vebi Cami

100. Vladimir Agolli

101. Vladimir Kera

102. Xhevahir Jata

103. Ylber Kotarja

104. Ylli Rama

105. Xhemis Stafa

106. Pëllumb Bajrami

107. Xhevahir Lika

Sqarim për informacion:

Në datën 27 Maj 2021, përfaqësues zyrtar të KMSH, përshëndesin nisjen e projektit “House of One” në Berlin. Pas kësaj ngjarje të paprecedent, një sërë reagimesh pasojnë nga imam dhe hoxhallarë të ndryshëm në Shqipëri, në qëndrime publike dhe hutbe të ditës së xhuma, ku ata shpalosin mosdakordsinë e tyre për miratimin dhe përshëndetjen e një projekti të tillë, i cili bie ndesh me parimet islame. Pas kësaj në datën 4 Qershor 2021 pranë KMSH paraqitet një kërkesë me shkrim nga një grup imamësh, të cilët kërkojnë takim me drejtuesit e lartë të KMSH për tu sqaruar rreth kësaj ndodhie. Duke mos marrë asnjë përgjigje pozitive rreth kësaj kërkese, sot në datën 16/06/2021, hoxhallarët e sipërshënuar shprehen në mënyrë publike me deklaratë duke mbajtur qëndrimin e tyre fetar rreth çështjes.